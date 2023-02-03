Сколько времени потребуется на подготовку терминала?

После оформления заявки идёт процесс проверки. В течение одного-двух рабочих дней рассматриваем вашу заявку. Если всё в порядке, переходим к следующему этапу, если нужна какая-то информация, пишем в чат.

После успешной проверки начинаем настройку и подготовку оборудования. Срок доставки зависит от города, где находится ваша торговая точка. После передачи терминала курьеру вы получите трек-номер для отслеживания и сможете узнать сроки доставки. Если доставкой и установкой занимается инженер нашего партнёра, он позвонит и договорится о времени визита.

Пока не получите терминал, будьте, пожалуйста, на связи: держите телефон неподалёку и отключите блокировку входящих с незнакомых номеров. Так мы сможем быстро задать вопросы, если они появятся, и без задержек отправить терминал вам.