Подключение по сим-карте

ШАГ 1.

Проверьте дату и время на терминале.

Если дата и время выставлены верно:

Если всё верно, проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

Если дата и время выставлены неверно:

нажмите клавишу 1 и выберите пункт «Блокировка». Нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку.

Затем нажмите 1 — «Параметры» — «Редактирование» — «Дата и время». Установите правильные значения. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Как только всё получится, нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран. После этого проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции — Проверка связи».





ШАГ 2.

Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал.

Отключить терминал можно, удерживая кнопку питания на корпусе. Пока терминал выключен, достаньте сим-карту и протрите её, если есть загрязнение. Вставьте сим-карту обратно и включите терминал.

Если используете собственную сим-карту, проверьте баланс. Пополните его, если необходимо.

Затем проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

ШАГ 3.

Если проверка связи прошла успешно, вы можете начать работу с терминалом. В ином случае напишите в чат.

Подключение по интернет-кабелю ШАГ 1. Проверьте дату и время на терминале. Если дата и время выставлены верно: Если всё верно, проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи». Если дата и время выставлены неверно: Если дата и время неправильные, нажмите 1 и выберите пункт «Блокировка». Нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку. Затем нажмите 1 — «Параметры» — «Редактирование» — «Дата и время». Установите правильные значения. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Как только всё получится, нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран. После этого проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции — Проверка связи». ШАГ 2. Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал. Отключить терминал можно, удерживая кнопку питания на корпусе. Проверьте интернет-кабель, подключив его к другому устройству. Если кабель подключается от роутера, перезагрузите сам роутер. Затем проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи». ШАГ 3. Если проверка связи прошла успешно, вы можете начать работу с терминалом. В ином случае напишите Если проверка связи прошла успешно, вы можете начать работу стерминалом. Вином случае напишите в чат



