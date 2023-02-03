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  5. Что делать, если на терминале ошибка «Невозможно выйти в онлайн» или «Z3»?

Что делать, если на терминале ошибка «Невозможно выйти в онлайн» или «Z3»?

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Терминал PAX D230

Выберите тип подключения терминала к интернету:

Eth-кабель Сим-карта Wi Fi

Подключение по сим-карте

ШАГ 1. 

Проверьте дату и время на терминале. 

Если дата и время выставлены верно:

Если всё верно, проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

Если дата и время выставлены неверно: 

нажмите клавишу 1 и выберите пункт «Блокировка». Нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку. 

Затем нажмите 1 — «Параметры» — «Редактирование» — «Дата и время». Установите правильные значения. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Как только всё получится, нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран. После этого проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции — Проверка связи».


ШАГ 2. 

Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал.

Отключить терминал можно, удерживая кнопку питания на корпусе. Пока терминал выключен, достаньте сим-карту и протрите её, если есть загрязнение. Вставьте сим-карту обратно и включите терминал.

Если используете собственную сим-карту, проверьте баланс. Пополните его, если необходимо.

Затем проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

ШАГ 3. 

Если проверка связи прошла успешно, вы можете начать работу с терминалом. В ином случае напишите в чат

Подключение по интернет-кабелю 

ШАГ 1. 

Проверьте дату и время на терминале. 

Если дата и время выставлены верно: 

Если всё верно, проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

Если дата и время выставлены неверно: 

Если дата и время неправильные, нажмите 1 и выберите пункт «Блокировка». Нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку.

Затем нажмите 1 — «Параметры» — «Редактирование» — «Дата и время». Установите правильные значения. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Как только всё получится, нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.

После этого проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции — Проверка связи».

ШАГ 2. Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал.

Отключить терминал можно, удерживая кнопку питания на корпусе.

Проверьте интернет-кабель, подключив его к другому устройству.

Если кабель подключается от роутера, перезагрузите сам роутер.

Затем проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи». 

ШАГ 3. Если проверка связи прошла успешно, вы можете начать работу с терминалом. В ином случае напишите в чат.


Подключение по Wi-Fi

ШАГ 1.

Проверьте дату и время на терминале.

Если всё верно, проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

Если дата и время выставлены неверно:

Если дата и время неправильные, нажмите 1 и выберите пункт «Блокировка». Нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку.

Затем нажмите 1 — «Параметры» — «Редактирование» — «Дата и время». Установите правильные значения. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Как только всё получится, нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.

После этого проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции — Проверка связи».

ШАГ 2.

Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал.

Отключить терминал можно, удерживая кнопку питания на корпусе.

Проверьте Wi-Fi соединение и его работу на другом устройстве.

Затем проверьте связь: нажмите 1 — «Служебные операции» — «Проверка связи».

ШАГ 3.

Если проверка связи прошла успешно, вы можете начать работу с терминалом. В ином случае напишите в чат.

Терминал V200t

Выберите тип подключения терминала к интернету:

Eth-кабель

Сим-карта

Подключение по сим-карте

ШАГ 1. 

Проверьте, верно ли на терминале установлены дата и время.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

! Если верно, проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.
! Если неверно, нажмите #, потом выберите пункт «Блокировка» и нажмите зелёную кнопку. Выберите «Администратор» и введите пароль 985632. Потом снова нажмите зелёную кнопку.

Нажмите # — Параметры — Редактирование — Дата и время. Установите правильные дату и время. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.
После этого проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 2. 

Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал. Отключите его от сети. Пока терминал выключен, достаньте сим-карту и очистите её, если есть загрязнение.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

Помните, что сим-карту размера Nano нужно использовать с переходником для размера Micro. После этого включите терминал.
! Если используете собственную сим-карту, проверьте, положительный ли на ней баланс и работает ли она.

Проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 3. 

Если проверка связи прошла успешно, вы можете дальше работать с терминалом. Если проверка на прошла, напишите в чат

Подключение по интернет-кабелю.

ШАГ 1

Проверьте, правильные ли на терминале дата и время.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

! Если всё верно, проверьте связь: # — Служебные операции – Проверка связи.
! Если неверно, нажмите: # — выберите пункт «Блокировка», нажмите зелёную кнопку и выберите «Администратор». Потом введите пароль 985632 и снова нажмите зелёную кнопку.

Нажмите # — Параметры — Редактирование — Дата и время. Установите правильные время и дату. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Затем нажмите красную кнопку и на главном экране проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи. 

ШАГ 2. 

Если дата и время установлены правильно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал: отключите его от сети, а затем снова включите. 

Проверьте интернет на кабеле, подключив его к другому устройству.
Если кабель подключается от роутера, перезагрузите сам роутер.
Проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 3. 

Если проверка связи прошла успешно, вы можете работать с терминалом. Если проверка снова не прошла, напишите в чат.

Терминал V240m

ШАГ 1. Проверьте, правильно ли на терминале установлены дата и время.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

! Если верно, проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.
! Если неверно, нажмите #, потом выберите пункт «Блокировка» и нажмите зелёную кнопку. Выберите «Администратор» и введите пароль 985632. Потом снова нажмите зелёную кнопку.

Нажмите # — Параметры — Редактирование — Дата и время. Установите правильные дату и время. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.
После этого проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 2. Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал. Отключите его от сети, нажмите на зелёную кнопку и удерживайте её, пока не погаснет экран. Пока терминал выключен, достаньте сим-карту и очистите её, если есть загрязнение.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

Помните, что сим-карту размера Nano нужно использовать с переходником для размера Micro. После этого включите терминал. 

! Если вы используете собственную сим-карту, проверьте, положительный ли на ней баланс и работает ли она.

Проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 3. Если проверка связи прошла успешно, вы можете продолжать работу с терминалом. Если проверка не прошла, напишите в чат

Терминал VX520

Выберите тип подключения терминала к интернету:

Eth-кабель

Сим-карта

Подключение по сим-карте.

ШАГ 1.  

Проверьте, правильные ли на терминале дата и время.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

! Если верно, проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.
! Если неверно, нажмите # и выберите пункт «Блокировка». Нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку.

Нажмите # — Параметры — Редактирование — Дата и время. Установите правильные дату и время. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.
После этого проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 2. 

Если дата и время установлены верно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал. Отключите его от сети. Пока терминал выключен, достаньте сим-карту и очистите её, если есть загрязнение. 

После этого включите терминал.

! Если используете собственную сим-карту, проверьте, положительный ли на ней баланс.
Проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 3.  

Если проверка связи прошла успешно, вы можете работать с терминалом. Если проверка не прошла, напишите в чат

Подключение по интернет-кабелю.

ШАГ 1. 

Проверьте, правильные ли на терминале дата и время.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

! Если верно, проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.
! Если неверно, нажмите # и выберите пункт «Блокировка». Потом нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и введите пароль 985632, а после нажмите зелёную кнопку.

Нажмите # — Параметры — Редактирование — Дата и время. Установите правильные дату и время. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.
После этого проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 2. 

Если дата и время установлены правильно, а проверка связи не прошла, перезагрузите терминал. Отключите его от сети, а затем снова включите. 

Проверьте интернет на кабеле, подключив его к другому устройству.
Если кабель подключается от роутера, перезагрузите сам роутер.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

Проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи. 

ШАГ 3. 

Если проверка связи прошла успешно, вы можете работать с терминалом. Если проверка не прошла, напишите в чат.

Терминал VX675

ШАГ 1. 

Проверьте, правильные ли на терминале дата и время.

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

! Если верно, проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.
! Если неверно: нажмите # и выберите пункт «Блокировка». Потом нажмите зелёную кнопку, выберите «Администратор» и укажите пароль 985632, а потом снова нажмите зелёную кнопку.

Нажмите # — Параметры — Редактирование — Дата и время. Установите правильные дату и время. Обязательно указывайте секунды, иначе настройки времени не сохранятся. Жёлтой клавишей можете удалять неверные значения, а сохранять — зелёной. Нажмите красную кнопку, чтобы выйти на главный экран.
После этого проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 2. 

Если дата и время установлены верно, но проверка связи не прошла, перезагрузите терминал. Отключите его от сети. Пока терминал выключен, достаньте сим-карту и очистите её, если есть загрязнение. 

Что делать, если<span class='nbsp'> </span>на<span class='nbsp'> </span>терминале ошибка Z3

После этого включите терминал.
! Если вы используете собственную сим-карту: проверьте, положительный ли на ней баланс сим-карты.
Проверьте связь: # — Служебные операции — Проверка связи.

ШАГ 3. 

Если проверка связи прошла успешно, вы можете работать с терминалом. Если проверка не прошла, напишите в чат.

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