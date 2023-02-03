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  5. Как интегрировать терминал Точка Банка с кассовой программой на компьютере с Windows?

Как интегрировать терминал Точка Банка с кассовой программой на компьютере с Windows?

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Подготовили для вас универсальную пошаговую инструкцию, с помощью которой вы сможете интегрировать по USB-кабелю терминалы PAX AF6, PAX D230, PAX Q25.

Когда выполните все действия в инструкции, обратитесь в поддержку вашего кассового программного обеспечения, чтобы они завершили настройку на своей стороне.


Если автоматическая настройка не сработала, попробуйте эти решения:

Как подключить PAX D230 по кабелю USB 

Как подключить PAX D230 по интернет-кабелю 

Как подключить PAX S300 по кабелю USB 

Как подключить PAX Q25 по кабелю USB

Если останутся вопросы, напишите в чат с Точка Банком — поможем разобраться.

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