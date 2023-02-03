Могу ли я передать свой терминал другому владельцу?

Если ваш терминал отключён от счёта и вы его полностью выкупили, можете передать устройство кому угодно.





В первую очередь необходимо отключить терминал от счёта, так как сейчас терминал настроен под вашу компанию или ИП. Для этого в интернет-банке перейдите в раздел «Сервисы» — «Эквайринг и кассы». Выберите нужный терминал и нажмите «Отключить».

Теперь новый владелец может подключить свой терминал самостоятельно в интернет-банке по нашей инструкции.

Отключить терминал и подать заявку на перерегистрацию может только руководитель или доверенное лицо с правом подписи.