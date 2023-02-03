Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Эквайринг и кассы
  4. Торговый эквайринг
  5. Могу ли я передать свой терминал другому владельцу?

Могу ли я передать свой терминал другому владельцу?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если ваш терминал отключён от счёта и вы его полностью выкупили, можете передать устройство кому угодно.


В первую очередь необходимо отключить терминал от счёта, так как сейчас терминал настроен под вашу компанию или ИП. Для этого в интернет-банке перейдите в раздел «Сервисы» — «Эквайринг и кассы». Выберите нужный терминал и нажмите «Отключить».

Теперь новый владелец может подключить свой терминал самостоятельно в интернет-банке по нашей инструкции

Отключить терминал и подать заявку на перерегистрацию может только руководитель или доверенное лицо с правом подписи.

Другие вопросы по теме «Торговый эквайринг»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Могу ли я передать свой терминал другому владельцу — FAQ Точка Банк