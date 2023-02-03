Как узнать расчётный счёт по ИНН?

Если коротко — никак. Узнать номер счёта по ИНН не получится, так как это закрытая информация. Есть много мошеннических сайтов, предлагающих такие услуги, — не верьте, обманут.

Чтобы узнать свой номер счёта, просто откройте реквизиты. Их можно посмотреть в интернет-банке, мобильном приложении и справке об открытии счёта.

А если нужен номер счёта другой организации — нужно спросить у них напрямую. Или посмотреть в договоре с компанией: как правило, реквизиты в таких документах прописаны. В крайнем случае, узнать чужой счёт можно через налоговую. Но только на законных основаниях — например, по решению суда.