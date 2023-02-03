Как узнать свой расчётный счёт?

Если вы хотите узнать номер своего расчётного счёта, просто загляните в реквизиты. При открытии счёта мы так же отправляем их в чат и на электронную почту — в справке об открытии счёта в Точка Банке.

Чтобы посмотреть реквизиты конкретного счёта, нажмите на три точки справа от названия счёта.

Откроется отдельное окно, где вы сможете посмотреть реквизиты на русском и английском языках. Там же вы сможете скачать выписку из государственного реестра. В этом окне реквизиты можно скопировать или отправить по электронной почте себе либо партнёрам.

Есть и второй вариант — зайдите в карточку счёта. Для этого нажмите на плашку счёта на главной странице.

В этом разделе есть вся информация о счёте. Откройте его, чтобы посмотреть последние операции, узнать свой тариф, посмотреть привязанные карты или создать выписку по счёту.

Плашка с реквизитами будет под остатком.

Как узнать счёт другой компании?

Номер счёта другой компании легче всего узнать прямо у этой компании. Можно спросить напрямую, попросить выставить счёт или поискать в договоре: обычно на последней странице указаны реквизиты организации. Если у компании есть свой сайт, можно посмотреть на нём.

Других способов узнать счёт чужой компании нет, так как это закрытая информация. Единственное, счёт можно узнать через налоговую, но только с официальным основанием такого запроса. Например, подойдёт исполнительный лист, выданный по решению суда.