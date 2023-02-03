Как узнать расчётный счёт по номеру карты?

Здесь важно понимать разницу между картой и счётом. Карта выпускается к расчётному счёту, чтобы можно было легко оплачивать покупки. Номер карты содержит 16–19 цифр, а номер счёта — 20 цифр.

Не существует сервисов по определению номера счёта по номеру карты и наоборот. Это закрытая информация. Поэтому нужно искать номер счёта напрямую в реквизитах. Обычно реквизиты можно посмотреть в интернет-банке, мобильном приложении и справке об открытии счёта. В крайнем случае, можно обратиться в банк с картой и паспортом: там вам скажут номер вашего счёта.