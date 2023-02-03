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Как загрузить платёж с будущей датой из 1С?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

В интерфейсе 1С можно установить будущую дату платежа и загрузить его в интернет-банк — напрямую или через интеграцию. Такие платежи ещё называются отложенными.

Способы загрузки отложенных платежей из 1С:

1. По кнопке «Загрузить из 1С» в интернет-банке.

Для этого вам нужно: открыть раздел «Платежи» в интернет-банке → нажать «Загрузить из 1С» → загрузить файл с платежами. После загрузки возле отложенных платежей появится зелёный бейдж.

2. Через быстрое действие «Распознать платёж» на главной интернет-банка.

3. Через прямой обмен с интернет-банком, если у вас настроена интеграция 1С:ДиректБанк. Действие нужно будет подтвердить паролем.

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Как загрузить платёж с будущей датой из 1С — FAQ Точка Банк