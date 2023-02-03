Как создать отложенный платёж в бюджет?

Создать автоплатёж в бюджет напрямую не получится, но вы можете отложить на удобную дату обычный платёж на подпись.

1. Заполните форму платежа по реквизитам любым удобным способом: вручную, через распознавание документа или повторите готовый платёж из истории операций.

2. Сохраните платёж на подпись.

3. Перейдите в раздел «На подпись» и нажмите «Запланировать».

4. Выберите дату, в которую хотите отправить платёж.

5. Ваш отложенный платёж появится в Автоплатежах. Вы сможете изменить дату или удалить его при необходимости.