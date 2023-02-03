Как поставить автоплатёж на паузу или отключить?

- Откройте список автоплатежей. Для этого перейдите в «Платежи» на главной интернет-банка, выберите вкладку «Автоплатежи» и откройте нужный платёж. Нажмите на три точки рядом с нужным автоплатежом — появится меню с действиями: «Редактировать», «Дублировать», «Приостановить», «Удалить».
- Если вы хотите временно остановить автоплатёж, нажмите «Приостановить». Такой автоплатёж отправится во вкладку «На паузе», и вы сможете в любой момент включить его обратно.
- А если автоплатёж вам больше не нужен, нажмите «Удалить» — тогда он исчезнет из списка и восстановить его потом уже будет нельзя.
Автоплатёж по проценту приостановить пока не получится.
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