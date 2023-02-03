Как создать автоплатёж за мобильную связь или интернет?

Регулярный или отложенный автоплатёж за мобильную связь или интернет можно создать по реквизитам.

1. Для начала уточните у вашего оператора связи реквизиты: номер счёта, БИК и наименование банка для безналичной оплаты. Для идентификации платежа некоторые операторы связи попросят указать в отдельном поле УИП — уникальный идентификатор плательщика. Либо номер договора — в назначении платежа.

У каждого оператора есть своя инструкция: МТС, Мегафон, Билайн.

2. В форме нового автоплатежа начните вводить счёт, который начинается на 40822. Затем появится поле для ввода УИП.





3. Заполните форму до конца и подпишите платёж, либо сохраните его на подпись.