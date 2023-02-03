Как создать регулярный или отложенный платёж?

Создать отложенный или регулярный платёж по реквизитам можно несколькими способами.

Откройте интернет-банк в браузере компьютера и перейдите в раздел «Платежи» и выберите отложенный или регулярный платёж.

Ещё регулярный платёж можно создать из раздела «На подпись» или на основании уже проведённого в «Истории». Для этого перейдите в нужный раздел, наведите курсор на подходящую операцию и нажмите «Запланировать».

Чтобы отредактировать, дублировать, удалить или временно отключить регулярный или отложенный платёж, откройте раздел «Платежи», а затем выберите подходящий платёж из превью или перейдите в список автоплатежей по кнопке «Все».