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Как создать регулярный или отложенный платёж?

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Создать отложенный или регулярный платёж по реквизитам можно несколькими способами. 

Откройте интернет-банк в браузере компьютера и перейдите в раздел «Платежи» и выберите отложенный или регулярный платёж.

 

Ещё регулярный платёж можно создать из раздела «На подпись» или на основании уже проведённого в «Истории». Для этого перейдите в нужный раздел, наведите курсор на подходящую операцию и нажмите «Запланировать». 

Чтобы отредактировать, дублировать, удалить или временно отключить регулярный или отложенный платёж, откройте раздел «Платежи», а затем выберите подходящий платёж из превью или перейдите в список автоплатежей по кнопке «Все». 

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Как создать регулярный или отложенный платёж — FAQ Точка Банк