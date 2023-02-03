Отправится ли автоплатёж в выходные?

По субботам платежи не отправляются. По воскресеньям — отправляются с 11:10 до 16:50 по Москве.
Когда зачислится платёж, зависит от банка получателя. Если банк не принимает зачисления в выходные, платёж придёт утром в первый рабочий день
По субботам платежи не отправляются. По воскресеньям — отправляются с 11:10 до 16:50 по Москве.
Когда зачислится платёж, зависит от банка получателя. Если банк не принимает зачисления в выходные, платёж придёт утром в первый рабочий день
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