Как запросить выписку через прямой обмен в 1С:Бухгалтерия предприятия

Запросить выписку можно всего за 5 шагов:

1. В 1С откройте раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки».

2. Нажмите «Ещё» и найдите пункт «Обмен с банком» — именно он вам пригодится дальше.

3. В открывшемся окне выберите счёт компании, по которой будете запрашивать выписку, укажите период и нажмите «Запросить через 1С:ДиректБанк».

4. 1С попросит указать пароль для интеграции — он приходил вам в смс при настройке интеграции. Укажите пароль и дождитесь получения выписки.

5. Когда выписка обработается, нажмите «Загрузить» и получите все документы в 1С. Всё готово!