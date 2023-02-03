Как подписать платёж в 1С:Бухгалтерия предприятия

1. В 1С откройте раздел «Банк и касса» — «Платёжные поручения».





2. Если платёж один, выделите нужный в списке, а затем во вкладке «1С:ДиректБанк» выберите пункт «Отправить электронный документ».

Если платежей несколько, во вкладке «Ещё» выберите пункт «Отправить в банк», отметьте нужные платежи и нажмите «Отправить в банк».

Выберите организацию и номер счёта.

3. Введите пароль от интеграции с 1С и нажмите «ОК».

4. Введите код из смс в новом окне браузера — заходить в интернет-банк и подписывать платёж там уже не понадобится.