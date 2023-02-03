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Как заполнить платёж по алиментам за третье лицо в 1С:Бухгалтерия предприятия

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Бывает, предпринимателям нужно заплатить за третье лицо. Например, алименты с работника. 

В таких случаях важно соблюдать несколько правил при формировании платежа:

— в поле «60 — ИНН плательщика» должен быть ИНН третьего лица, то есть сотрудника;

— в назначении платежа укажите ИНН вашей организации;

— в поле «101 — статус плательщика» укажите 19 «организации, переводящие средства, удержанные из заработной платы на основании исполнительного документа».

Заполните бюджетные поля. Обязательно укажите «Статус плательщика» — 19 и УИН платежа, остальные реквизиты можно поставить 0.

В поле «Номер документа» укажите вид документа и его номер. Например, 01;ХХХХХХХХХХ, где 01 — паспорт гражданина РФ, а ХХХХХХХХХХ — серия и номер паспорта. Можно указать 0, при этом 1С может показать ошибку заполнения поля — просто проигнорируйте.

Если бюджетные поля не появились, проверьте карточку контрагента. Откройте раздел «Справочники» — «Покупки и продажи»  — «Контрагенты».

Выберите нужного контрагента, укажите нужные данные и нажмите «Записать и закрыть»:

— Вид контаргента — Государственный орган

— Государственный орган — Прочий

Готово! Вы успешно создали платёж за третье лицо.

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Как заполнить платёж по алиментам за третье лицо