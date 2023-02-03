Как открыть депозит из 1С:Бухгалтерия предприятия

Важно: открыть депозит из 1С можно только при наличии права подписи.

1. В 1С выберите в меню «Банк и касса» — «Финансы» — «1С:Депозит».

2. В новом окне нажмите «Создать», укажите организацию, счёт, с которого будете открывать депозит, сумму и срок депозита. Нажмите «Далее» и введите пароль от интеграции.

3. Банк может скорректировать параметры заявки, если они вам подходят — нажмите «Отправить заявку» и ещё раз введите пароль от интеграции.

4. Почти готово: вам осталось только подтвердить открытие депозита в новом окне.