Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Интеграция с 1С
  4. Как работать в 1С:Бухгалтерия предприятия
  5. Как загрузить выписку в 1С:Бухгалтерия предприятия файлом

Как загрузить выписку в 1С:Бухгалтерия предприятия файлом

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

  1. В интернет-банке выберете раздел «Сервисы» — «Выписка» — «Создать выписку» или откройте «Быстрые действия» — «Скачать выписку».

  2. Заполните всё самое нужное для формирования выписки и нажмите «Создать выписку».

  3. Нажмите «Скачать» около готовой выписки — ведомость сохранится на ваш компьютер.


  4. В 1С откройте раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки».

  5. Нажмите «Ещё» и найдите пункт «Обмен с банком» — именно он вам понадобится.

  6. Выберите организацию и счёт. В поле «Способ загрузки» укажите «Файл». Нажмите три точки в строке «Файл загрузки» и выберите файл на компьютере.

  7. Нажмите «Загрузить». Готово, ваша выписка загружена в 1С!

Другие вопросы по теме «Как работать в 1С:Бухгалтерия предприятия»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка