Как загрузить выписку в 1С:Бухгалтерия предприятия файлом

1. В интернет-банке выберете раздел «Сервисы» — «Выписка» — «Создать выписку» или откройте «Быстрые действия» — «Скачать выписку».

2. Заполните всё самое нужное для формирования выписки и нажмите «Создать выписку».

3. Нажмите «Скачать» около готовой выписки — ведомость сохранится на ваш компьютер.





4. В 1С откройте раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки».

5. Нажмите «Ещё» и найдите пункт «Обмен с банком» — именно он вам понадобится.

6. Выберите организацию и счёт. В поле «Способ загрузки» укажите «Файл». Нажмите три точки в строке «Файл загрузки» и выберите файл на компьютере.

7. Нажмите «Загрузить». Готово, ваша выписка загружена в 1С!