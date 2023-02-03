Как защититься от мошенников при использовании карты

Чаще всего мошенники хотят получить трёхзначный код с обратной стороны карты или одноразовый код подтверждения, который приходит в пуш-уведомлении или смс. В этой статье мы собрали несколько советов, как обезопасить данные.

Когда платите в интернете

Не стоит вводить данные карты на малоизвестных сайтах. Ссылка может быть очень похожа на настоящую и отличаться от неё одним символом. Например, вместо буквы О — цифра 0.

На таких сайтах мошенники собирают данные карт и используют их для переводов физлицам вместо оплаты товаров.

Для покупок в интернет рекомендуем выбирать виртуальные карты и устанавливать лимиты на покупки. Если пользуетесь бизнес-картой Точка Банка, можете настроить лимиты по сумме и категориям трат, а операции за границей отключить. Сделать это легко в интернет-банке.

Когда покупаете в магазине

Держите карту при себе и не отдавайте сотруднику для оплаты своих покупок.

Когда снимаете наличные

С наличными тоже бывает не так просто: в банкомате убедитесь, что за вами никто не подглядывает. В момент ввода пин-кода проверьте, что на клавиатуре нет дополнительных внешних устройств, и прикройте её рукой.

Главное — не забудьте завершить сессию в банкомате, когда внесёте деньги или снимете их.

Если просят помочь с переводом

Не передавайте данные карты, если вас просят получить деньги и перевести их дальше. Так можно невольно стать участником дропперской схемы. Чтобы избежать блокировки собственных карт, мошенники используют посредников — они-то и получают деньги от жертвы обмана.

Выкладывать фото с полным номером карты в интернет или отправлять скриншоты в мессенджерах тоже не стоит: неизвестно, к кому попадут эти данные. Подробнее о том, какие реквизиты можно сообщать другим, читайте в материале «Финансовой культуры».

Если потеряли карту

Сразу заблокируйте её. Сделать это можно онлайн в Точка Банке или по номеру поддержки — 8 (800) 200-00-24.

Помните, что сотрудники Точка Банка, Центрального Банка или госорганов никогда не уточняют номера карт и не просят перевести деньги на «безопасные» счета. По такому поводу звонят только мошенники.