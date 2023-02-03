Как защититься от мошенников, которые звонят по телефону и пишут в мессенджерах

Мошенники могут представляться курьерами, специалистами сотовых компаний, сотрудниками правоохранительных органов или других госучреждений.

Чаще всего они ссылаются на срочность ситуации и говорят, что хотят защитить ваши деньги. А для этого нужно назвать код из смс, перевести деньги на «безопасный» счёт или установить какую-то программу. Если вы слышите подобное, сразу же вешайте трубку.

Сотрудники госорганов никогда не звонят, чтобы уточнить ваши данные, узнать код из смс или попросить перевести кому-то деньги. Так делают только мошенники.

Мы в Точка Банке спрашиваем личные данные, только когда вы сами звоните нам. Одноразовый код для входа в интернет-банк или подписания платежей мы не уточняем никогда — он только для вас.

Чтобы не попасть в такую ситуацию:

— Не отвечайте на незнакомые номера сразу, поищите контакт в интернете — вдруг кто-то уже оставил о нём отзыв

— Не сообщайте коды из смс, не устанавливайте приложения по чьей-то просьбе и не переводите деньги на «безопасные» счета — это 100% мошенники

— Если ответили или тем более перевели деньги, сразу позвоните в банк и передайте номер мошенника сотовому оператору для блокировки

В мессенджерах мошенники маскируются под «партнёров по бизнесу». Они подделывают аккаунты реальных директоров и учредителей компаний, чтобы всё выглядело правдоподобно.

Поначалу переписка может не вызывать вопросов: «партнёр по бизнесу» уточняет реквизиты или интересуется, хватает ли денег на счетах для оплаты его услуг или товаров. Но как только получает ответ, настаивает сделать срочный платёж.

Если произошла подобная ситуация, проверьте, кто именно вышел на связь:

— Посмотрите, писал ли ваш партнёр с этого аккаунта раньше

— Сверьте номер телефона, почту и остальные данные профиля с известными вам

— Свяжитесь с партнёром другим способом и обязательно дождитесь ответа, прежде чем переводить деньги

Что делать, если всё-таки провели платёж

Не стоит медлить: сразу обратитесь в банк и расскажите о ситуации. В Точка Банк звоните по номеру 8 (800) 200-00-24 или пишите в чат. Мы сделаем всё, чтобы помочь.