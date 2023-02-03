Расчёт налогов для ИП на УСН

ИП платят фиксированные страховые взносы за себя. По данным на 2026 г., 57 390 ₽ в год. Срок — не позднее 28 декабря. Плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽ — до 1 июля следующего года.



Основной критерий, который определяет суммы и срок, — это система налогообложения.

УСН



Авансовые платежи — до 28‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Итог за год — до 28 апреля.



Важное дополнение о НДС: если вы плательщик НДС на УСН, то отчитываться и платить нужно по общим правилам. В таком случае НДС уплачивается равными долями в течение трёх месяцев после отчётного квартала — каждый платёж до 28‑го числа. То есть, например, НДС за 1‑й квартал нужно перечислить по частям до 28 апреля, до 28 мая и до 28 июня.

ОСНО



НДС не позднее 28‑го числа каждого месяца, НДФЛ для ИП — авансы до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. НДФЛ по итогам года — до 15 июля года, следующего за отчётным.

Патент



Сроки уплаты налога при ПСН зависят от периода, на который выдан патент:

1. Если патент выдан на срок до 6 месяцев — налог уплачивается в полной сумме не позднее срока окончания действия патента.

2. Если патент выдан на срок от 6 месяцев до календарного года — налог уплачивается частями:

1/3 суммы налога — не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

оставшиеся 2/3 суммы налога — не позднее срока окончания действия патента.

Важное правило: если окончание срока действия патента приходится на 31 декабря, налог необходимо уплатить не позднее 28 декабря этого же года.

НПД



Не позднее 28‑го числа следующего месяца.



АУСН



Не позднее 25‑го числа следующего месяца.

Важно: а если у ИП есть сотрудники?



Если у ИП есть наёмные работники, к обязанностям добавляется роль налогового агента. Сроки уплаты НДФЛ и взносов едины для всех.НДФЛ за работников зависит от периода удержания:

Если удержали с 1-го по 22-е число — заплатите до 28-го числа этого месяца.

Если с 23-го по последнее число — до 5-го числа следующего месяца.

Если НДФЛ удержан с 23 по 31 декабря, то он платится не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Взносы на травматизм в СФР— до 15‑го числа месяца, следующего за отчётным.