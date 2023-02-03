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Расчёт налогов для ИП на УСН

Расчёт налогов для ИП на УСН

Правильно определим налоги и взносы независимо от того, в каком банке у вас счёт

Подготовим декларацию для отправки в налоговую онлайн

Сформируем и вовремя отправим отчётность прямо из интернет-банка

Автоматически рассчитаем налоги без ошибок

Забудьте
о ручном подсчёте налогов

Сервис сам определит авансовые платежи и итоговый налог ИП на УСН 6 или 15%. Доходы с Wildberries, Яндекс Маркета, Ozon подтянутся автоматически. Онлайн‑бухгалтерия работает быстро и без ошибок, есть интеграция с другими банками.

Какие налоги и взносы считаетКак это помогает вам
УСН «Доходы», 6% Без путаницы учтём все вычеты на страховые взносы
УСН «Доходы‑Расходы», 15%Корректно рассчитаем налоговую базу и подскажем, какие расходы можно учесть по закону
Страховые взносы ИП за себя Напомним о фиксированных платежах и рассчитаем 1% с доходов свыше 300 000 ₽
НДФЛ и взносы за сотрудниковПоможем разобраться с выплатами: рассчитаем налоги и взносы за сотрудников, подготовим документы на оплату и заранее напомним, когда их нужно отправить
НДСРассчитаем НДС на основании документов в ЭДО, сформируем книгу продаж и книгу покупок, составим декларацию
Освободите себя от налоговой рутины — сервис всё сделает за вас

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка автоматически рассчитает налоги по УСН и уменьшит их на сумму страховых взносов. А ещё подготовит платёжки и заранее напомнит о сроках уплаты. Вам останется только нажать кнопку «Уплатить».

Сформируем отчётность и отправим
в ФНС, СФР и Росстат

Какую отчётность формирует и отправляет Онлайн‑бухгалтерия

Налоговая отчётность

  • Декларация по УСН
  • Декларация по НДС
  • Книга учёта доходов и расходов
  • Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов

Кадровая отчётность

  • Расчёты по страховым взносам
  • Персонифицированные сведения о физлицах
  • 6-НДФЛ по выплатам работникам
  • ЕФС-1

Статистическая отчётность

В Росстат форма 1‑ИП

Декларация для ИП на УСН в пару кликов

Заполним декларацию, а вы сможете отправить её в ФНС онлайн прямо из сервиса «Онлайн‑бухгалтерия». Для подписи используйте КЭП на компьютере или, при наличии МЧД, код из смс, если отправляете с телефона.

Преимущества Онлайн‑бухгалтерии для ИП от Точка Банк

Профессиональные консультации

Команда экспертов ответит на вопросы по бухгалтерскому учёту, проверит задолженность на ЕНС, поможет составить ответ на требования ФНС и подобрать систему налогообложения. Ежедневно на связи — обращайтесь сколько угодно раз.

Понятный интерфейс

Вся ключевая информация — на одном экране. Вы всегда видите, из чего складывается сумма налогов и взносов, и можете управлять процессами в несколько кликов.

Полная бухгалтерия для ИП с сотрудниками

Всё необходимое для командной работы: от расчёта зарплаты до кадрового документооборота. Все обязательства как работодателя — под контролем. Работает для ИП с сотрудниками на УСН «Доходы».

Нужен расчётный счёт в Точка Банке. 

Копилка на налоги

Сервис сам откладывает деньги с каждого поступления на специальный счёт и автоматически оплачивает налоги в срок. Не нужно копить вручную и бояться пропустить платёж.

Нужен расчётный счёт в Точка Банке.

Налоговый и бухгалтерский учёт в одном сервисе
Формируем отчёты за вас Сервис самостоятельно готовит и вовремя отправляет отчётность
Ведём учёт НДС для ИП на упрощёнкеСформируйте первичку в ЭДО — мы рассчитаем налог и подготовим декларацию
Работаем с любыми банками Рассчитаем налоги и взносы, независимо от того, в каком банке у вас счёт

Тарифы на Онлайн‑бухгалтерию
для ИП

На всех платных тарифах
С автоматизацией бухучёта и консультациями экспертов

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников

  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Отложим деньги с ваших доходов и автоматически отправим их в ФНС, когда придёт срок уплаты
  • Откроем доступ к безлимитным консультациям опытных бухгалтеров  в чате интернет‑банка

При оплате 16 900 ₽ в год

От 1 408 ₽ в месяц

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+ Автоматизация и консультации
С персональным бухгалтером

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без

  • Объяснит требования ФНС и сам ответит на них
  • Восстановит учёт, если раньше он не вёлся или вёлся с ошибками
  • Займётся налогами и отчётами

При оплате 70 000 ₽ в год

От 5 833 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С учётом НДС

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без

  • Подготовим декларацию по УСН и отдельно — по НДС
  • Подключим ЭДО для счетов‑фактур и УПД

При оплате 100 000 ₽ в год

От 8 333 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С кадровым учётом

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

  • Рассчитаем выплаты и взносы для работников
  • Подготовим отчётность для СФР

 

При оплате 140 000 ₽ за год

11 666 ₽ в месяц

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Частые вопросы

Какие налоги и взносы должны платить ИП и компании, и в какие сроки?

ИП платят фиксированные страховые взносы за себя. По данным на 2026 г., 57 390 ₽ в год. Срок — не позднее 28 декабря. Плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽ — до 1 июля следующего года.

Основной критерий, который определяет суммы и срок, — это система налогообложения.

УСН

Авансовые платежи — до 28‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Итог за год — до 28 апреля.

Важное дополнение о НДС: если вы плательщик НДС на УСН, то отчитываться и платить нужно по общим правилам. В таком случае НДС уплачивается равными долями в течение трёх месяцев после отчётного квартала — каждый платёж до 28‑го числа. То есть, например, НДС за 1‑й квартал нужно перечислить по частям до 28 апреля, до 28 мая и до 28 июня.

ОСНО

НДС не позднее 28‑го числа каждого месяца, НДФЛ для ИП — авансы до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. НДФЛ по итогам года — до 15 июля года, следующего за отчётным.

Патент 

Сроки уплаты налога при ПСН зависят от периода, на который выдан патент:

1. Если патент выдан на срок до 6 месяцев — налог уплачивается в полной сумме не позднее срока окончания действия патента.

2. Если патент выдан на срок от 6 месяцев до календарного года — налог уплачивается частями:
1/3 суммы налога — не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;
оставшиеся 2/3 суммы налога — не позднее срока окончания действия патента.

Важное правило: если окончание срока действия патента приходится на 31 декабря, налог необходимо уплатить не позднее 28 декабря этого же года.

НПД

Не позднее 28‑го числа следующего месяца.

АУСН

Не позднее 25‑го числа следующего месяца. 

Важно: а если у ИП есть сотрудники? 

Если у ИП есть наёмные работники, к обязанностям добавляется роль налогового агента. Сроки уплаты НДФЛ и взносов едины для всех.НДФЛ за работников зависит от периода удержания:

  • Если удержали с 1-го по 22-е число — заплатите до 28-го числа этого месяца.
  • Если с 23-го по последнее число — до 5-го числа следующего месяца.
  • Если НДФЛ удержан с 23 по 31 декабря, то он платится не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Взносы на травматизм в СФР— до 15‑го числа месяца, следующего за отчётным. 

Сервис Онлайн‑бухгалтерия содержит полный календарь налогов и взносов и автоматически рассчитывает каждую сумму, напоминая о сроках

Какие документы нужны для подтверждения расходов и доходов в бухгалтерском учёте?

Основные документы: книга учёта доходов и расходов, или КУДиР, платёжные поручения, банковские выписки, кассовые чеки, договоры, акты, накладные, квитанции об оплате, счета‑фактуры, УПД.

Когда вести бухгалтерский учёт самостоятельно, а когда можно автоматизировать?

Вести учёт вручную имеет смысл только на самом старте бизнеса, если операций очень мало. Как только появляется регулярная деятельность, клиенты, поставщики или сотрудники, автоматизация экономит огромное количество времени и сводит к нулю риск дорогостоящих ошибок.

Расчёт налогов онлайн и автоматическая сдача отчётности окупают стоимость сервиса «Онлайн‑бухгалтерия» уже в первый месяц.

Что делать при возникновении ошибок в расчётах налогов или отчётности?

Если ошибку обнаружила налоговая, нужно подать уточнённую декларацию и доплатить налог с пени. Чтобы этого избежать, используйте наш сервис: он проверяет все данные по актуальным правилам и предупреждает о возможных нестыковках до отправки отчётов.

Как защититься от штрафов и пеней при уплате налогов и ведении бухгалтерии?

Главная защита — точность и своевременность. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка обеспечивает и то, и другое: она гарантирует корректный расчёт налогов, готовит отчётность по актуальным формам и напоминает о сроках оплаты и сдачи отчётности ИП. Вы просто выполняете рекомендации системы и работаете спокойно.

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Расчёт налогов для ИП на УСН: создание деклараций, отправка отчетности в налоговую — Точка Банк