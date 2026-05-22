Отчётность банковского холдинга
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Точка» и его дочерних организаций за 2025 г.
Размещено на сайте 22.05.2026 г.
Дата представления в Банк России — 22.05.2026
Срок доступа к отчётности: бессрочно
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Точка» и его дочерних организаций за 2024 г.
Размещено на сайте 27.05.2025 г.
Дата представления в Банк России — 28.05.2025
Срок доступа к отчётности: бессрочно
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Точка» и его дочерних организаций за 2023 г.
Размещено на сайте 29.05.2024 г.
Дата представления в Банк России — 30.05.2024
Срок доступа к отчётности: бессрочно