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Отчётность банковского холдинга

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Точка» и его дочерних организаций за 2025 г.

Размещено на сайте 22.05.2026 г.

Дата представления в Банк России — 22.05.2026

Срок доступа к отчётности: бессрочно

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Точка» и его дочерних организаций за 2024 г.

Размещено на сайте 27.05.2025 г.

Дата представления в Банк России — 28.05.2025

Срок доступа к отчётности: бессрочно

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность АО «Точка» и его дочерних организаций за 2023 г.

Размещено на сайте 29.05.2024 г.

Дата представления в Банк России — 30.05.2024

Срок доступа к отчётности: бессрочно

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