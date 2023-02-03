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Автоматический овернайт для бизнеса

Деньги всегда в обороте

Ночью средства на депозите, утром — снова на счёте с процентами

Без лишних действий

Оставьте заявку на автоовернайт один раз — остальное сделаем мы

Резерв на срочные траты

Укажите сумму, которая останется на счёте и не уйдёт на депозит

Условия размещения автоовернайта
Ставка 8% годовыхНезависимо от суммы размещения
Сумма от 3 млн до 1 млрд ₽Если сумма на счёте меньше, деньги не уйдут на депозит
Подходящий тариф«Развитие», «Селлер Про», «Корпоративный» и архивный тариф «Всё и сразу»

Пусть свободные деньги приносят регулярный доход

Пока вы занимаетесь своим делом
Ночью — деньги на депозите

Переводим в 19:50 по Москве каждый будний день.

Утром — на вашем счёте

С процентами! Вернём деньги до 11:00 по Москве.

Сколько счетов — столько автоовернайтов

Вы можете подать по одной заявке с каждого расчётного счёта и увеличить свой доход.

Хотите разместить меньше?

Вам подойдёт депозит «Универсальный», — его тоже можно открыть на одну ночь. Сделайте это вручную в интернет‑банке.

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Как подключить автоовернайт

1

Откройте счёт в Точка Банк

Или подключите подходящий тариф, если счёт уже есть: автоовернайт доступен на тарифах «Развитие», «Селлер Про» и «Корпоративный»

2

Подайте заявку в интернет-банке

Выберите счёт, с которого деньги будут уходить на депозит, и укажите сумму неразмещаемого остатка

3

Готово!

Получайте доход на выбранный счёт

Частые вопросы

Что такое овернайт для бизнеса?

Овернайт — это краткосрочный депозит, который банк размещает на одну ночь: вечером деньги уходят на депозит, а утром возвращаются на счёт с процентами. Так бизнес получает дополнительный доход со свободных средств и не выводит их из оборота.

Чем отличается овернайт от автоматического овернайта?

Овернайт и автоматический овернайт — это один и тот же вид «ночного» депозита, но с разным способом размещения.

  • С овернайтом вы размещаете деньги вручную — заявку нужно подавать каждый день. Об этом можно забыть и потерять доход.
  • Автоовернайт достаточно подключить один раз. Дальше всё работает автоматически: деньги уходят на депозит вечером и возвращаются утром с процентами.

Здесь вы можете посмотреть ставку и другие, более развёрнутые условия автоовернайтов.

Можно ли подключить неавтоматический овернайт в Точка Банк?

Да, для этого вам нужно открыть депозит «Универсальный» на один день. Минимальная сумма размещения — 100 000 ₽.

Кто может открыть автоматический овернайт?

Подключить автоматическое размещение могут:

  • юридические лица и ИП;
  • только резиденты РФ;
  • клиенты на тарифах «Развитие», «Корпоративный», «Селлер Про», «Всё и сразу».

Заявку подаёт владелец счёта или распорядитель с правом первой подписи. После подключения банк будет автоматически открывать депозит и переводить свободные деньги со счёта.

Можно ли отключить автоовернайт и подключить его позже ещё раз?

Да, авторазмещение можно отключить в любой момент в интернет‑банке. Позже его можно подключить повторно с новыми параметрами, например с другим неразмещаемым остатком. Если отключить автоовернайт до 19:50 по Москве, в этот день размещения уже не будет.

Как начисляются проценты с автоматическим размещением в выходные и праздники?

Проценты начисляются за каждый день размещения, включая выходные и праздники. Банк выплатит проценты за этот период утром рабочего дня.

Когда и на какой счёт будут выплачены проценты по автоовернайту?

Банк выплатит проценты в конце срока депозита вместе с основной суммой:

  • на тот же расчётный счёт, с которого были списаны деньги;
  • в рабочий день до 11:00 по московскому времени.

Как настроить автоматический овернайт?

Чтобы настроить автоматический автоовернайт, зайдите в интернет‑банк:

  1. Выберите раздел «Депозиты».
  2. Перейдите в пункт «Авторазмещение» и нажмите кнопку «Подключить авторазмещение».
  3. Выберите счёт, с которого деньги будут уходить на депозит.
  4. Если хотите, чтобы часть средств осталась на расчётном счёте, укажите сумму неразмещаемого остатка.
  5. Отправьте заявку на автоовернайт.

С каких счетов можно подключить автоовернайт?

Автоовернайт можно подключить с расчётного счёта или фонда — сервис Точка Банка, который автоматически распределяет деньги на нужды бизнеса. С каждого счёта или фонда можно подать только одну заявку на авторазмещение.

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Автоматический овернайт | Овернайт для юридических лиц — Точка Банк