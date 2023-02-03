Автоматический овернайт для бизнеса

Овернайт и автоматический овернайт — это один и тот же вид «ночного» депозита, но с разным способом размещения.

С овернайтом вы размещаете деньги вручную — заявку нужно подавать каждый день. Об этом можно забыть и потерять доход.

Автоовернайт достаточно подключить один раз. Дальше всё работает автоматически: деньги уходят на депозит вечером и возвращаются утром с процентами.

Здесь вы можете посмотреть ставку и другие, более развёрнутые условия автоовернайтов.