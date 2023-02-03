Автоматический овернайт для бизнеса

Деньги всегда в обороте
Ночью средства на депозите, утром — снова на счёте с процентами
Без лишних действий
Оставьте заявку на автоовернайт один раз — остальное сделаем мы
Резерв на срочные траты
Укажите сумму, которая останется на счёте и не уйдёт на депозит
Переводим в 19:50 по Москве каждый будний день.
С процентами! Вернём деньги до 11:00 по Москве.
Вы можете подать по одной заявке с каждого расчётного счёта и увеличить свой доход.
Вам подойдёт депозит «Универсальный», — его тоже можно открыть на одну ночь. Сделайте это вручную в интернет‑банке.
Откройте счёт в Точка Банк
Или подключите подходящий тариф, если счёт уже есть: автоовернайт доступен на тарифах «Развитие», «Селлер Про» и «Корпоративный»
Подайте заявку в интернет-банке
Выберите счёт, с которого деньги будут уходить на депозит, и укажите сумму неразмещаемого остатка
Готово!
Получайте доход на выбранный счёт
Овернайт — это краткосрочный депозит, который банк размещает на одну ночь: вечером деньги уходят на депозит, а утром возвращаются на счёт с процентами. Так бизнес получает дополнительный доход со свободных средств и не выводит их из оборота.
Овернайт и автоматический овернайт — это один и тот же вид «ночного» депозита, но с разным способом размещения.
Здесь вы можете посмотреть ставку и другие, более развёрнутые условия автоовернайтов.
Да, для этого вам нужно открыть депозит «Универсальный» на один день. Минимальная сумма размещения — 100 000 ₽.
Подключить автоматическое размещение могут:
Заявку подаёт владелец счёта или распорядитель с правом первой подписи. После подключения банк будет автоматически открывать депозит и переводить свободные деньги со счёта.
Да, авторазмещение можно отключить в любой момент в интернет‑банке. Позже его можно подключить повторно с новыми параметрами, например с другим неразмещаемым остатком. Если отключить автоовернайт до 19:50 по Москве, в этот день размещения уже не будет.
Проценты начисляются за каждый день размещения, включая выходные и праздники. Банк выплатит проценты за этот период утром рабочего дня.
Банк выплатит проценты в конце срока депозита вместе с основной суммой:
Чтобы настроить автоматический автоовернайт, зайдите в интернет‑банк:
Автоовернайт можно подключить с расчётного счёта или фонда — сервис Точка Банка, который автоматически распределяет деньги на нужды бизнеса. С каждого счёта или фонда можно подать только одну заявку на авторазмещение.