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Кредиты для ИП на закрытие кассового разрыва

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП на покрытие кассового разрыва. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банк.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как ИП получить кредит на покрытие кассового разрыва

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.

3
Откройте счёт в Точка Банк

Получите кредит и пользуйтесь деньгами.

Частые вопросы

В каких регионах можно оформить кредиты для ИП на закрытие кассового разрыва?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредиты для ИП на закрытие кассовыого разрыва на выгодных условиях – Точка Банк