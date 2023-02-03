Кредиты для ИП на расчетный счет

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ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.
Получите кредит и пользуйтесь деньгами.
Точка Банк предлагает кредиты для ИП на расчётный счёт со сроком от нескольких месяцев до 5 лет. Основной критерий — срок ведения бизнеса от 3 месяцев после регистрации ИП, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.
Для того, чтобы подать заявку на кредит для ИП, потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах компании.
Заявку на кредит для ИП на расчётный счёт можно подать онлайн. Решение по заявке принимается быстро, за 1‑5 рабочих дней.
Да, в Точка Банке можно получить кредит для ИП на расчётный счёт с учётом особенностей ведения вашего бизнеса, средства зачисляются на существующий расчётный счёт.
Кредиты для ИП на расчётный счёт можно использовать на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, закупку товаров, оплату производственных затрат и другие бизнес‑цели.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.