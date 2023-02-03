Кредиты для ИП на расчетный счет

Точка Банк предлагает кредиты для ИП на расчётный счёт со сроком от нескольких месяцев до 5 лет. Основной критерий — срок ведения бизнеса от 3 месяцев после регистрации ИП, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.