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Кредиты для ИП на расчетный счет

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банк.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.

3
Откройте счёт в Точка Банк

Получите кредит и пользуйтесь деньгами.

Частые вопросы

Какие условия предоставления кредитов для ИП на расчётный счёт в Точка Банк?

Точка Банк предлагает кредиты для ИП на расчётный счёт со сроком от нескольких месяцев до 5 лет. Основной критерий — срок ведения бизнеса от 3 месяцев после регистрации ИП, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.

Какие документы необходимы для оформления кредита для ИП на расчётный счёт?

Для того, чтобы подать заявку на кредит для ИП, потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах компании.

Как подать заявку на получение кредита для ИП на расчётный счёт и какие сроки рассмотрения?

Заявку на кредит для ИП на расчётный счёт можно подать онлайн. Решение по заявке принимается быстро, за 1‑5 рабочих дней.

Можно ли получить кредит для ИП с учётом особенностей ведения бизнеса без открытия нового счёта?

Да, в Точка Банке можно получить кредит для ИП на расчётный счёт с учётом особенностей ведения вашего бизнеса, средства зачисляются на существующий расчётный счёт.

На что можно использовать кредиты для ИП на расчётный счёт?

Кредиты для ИП на расчётный счёт можно использовать на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, закупку товаров, оплату производственных затрат и другие бизнес‑цели.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредиты для ИП на расчетный счет, оформить кредит для ИП на счет - Точка Банк