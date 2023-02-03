Кредиты для ИП на развитие бизнеса без поручителя

Деньги без визита в офис — всё онлайн
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Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.
Получите кредит и пользуйтесь деньгами.
Главный плюс — не нужно уговаривать друзей и партнёров поручиться за вас. Это экономит время и нервы. Вы сами за себя отвечаете. Банки сейчас предлагают ИП хорошие условия, чтобы привлечь клиентов. Часто можно получить деньги быстро И без лишней бумажной волокиты.
Для получения кредита для ИП на развитие бизнеса без поручителя важно иметь активный бизнес со стабильными оборотами. Точка Банк может выдать кредит уже через 3 месяца после регистрации бизнеса.
Для принятия решения потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Да, в Точка Банке вы можете получить кредит для ИП на развитие бизнеса без поручителя, просто оставив онлайн‑заявку.
Средства по кредитам для ИП на развитие бизнеса без поручителя можно использовать на различные бизнес‑цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров и оборудования, расширение производства, развитие новых направлений и другие потребности бизнеса.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.