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Кредиты для ИП на развитие бизнеса без поручителя

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банк.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.

3
Откройте счёт в Точка Банк

Получите кредит и пользуйтесь деньгами.

Частые вопросы

Какие преимущества предоставляют кредиты для ИП на развитие бизнеса без поручителя?

Главный плюс — не нужно уговаривать друзей и партнёров поручиться за вас. Это экономит время и нервы. Вы сами за себя отвечаете. Банки сейчас предлагают ИП хорошие условия, чтобы привлечь клиентов. Часто можно получить деньги быстро И без лишней бумажной волокиты.

Какие требования предъявляются к предпринимателям при оформлении кредитов для ИП на развитие бизнеса без поручителя?

Для получения кредита для ИП на развитие бизнеса без поручителя важно иметь активный бизнес со стабильными оборотами. Точка Банк может выдать кредит уже через 3 месяца после регистрации бизнеса.

Как оформить кредит для ИП на развитие бизнеса без поручителя и какие документы нужны?

Для принятия решения потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Можно ли получить кредиты для ИП на развитие бизнеса без поручителя онлайн или через мобильное приложение?

Да, в Точка Банке вы можете получить кредит для ИП на развитие бизнеса без поручителя, просто оставив онлайн‑заявку.

На какие цели можно использовать средства по кредитам для ИП на развитие бизнеса без поручителя?

Средства по кредитам для ИП на развитие бизнеса без поручителя можно использовать на различные бизнес‑цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров и оборудования, расширение производства, развитие новых направлений и другие потребности бизнеса.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредиты для ИП на развитие бизнеса без поручителя на выгодных условиях – Точка Банк