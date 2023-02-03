Целевые кредиты для ИП

Целевой кредит — это деньги под конкретную задачу. Вы берёте их не «на развитие» в общем, а на чёткую цель: купить помещение под офис, станок или большую партию товара. Главное отличие — целевой кредит привязан к покупке. Банк даёт деньги только после того, как вы подробно объясните, на что их потратите. И есть нюанс: купленное имущество, например, автомобиль или спецтехника до полной выплаты долга остаётся в залоге у банка. Иными словами, не заплатите — можете лишиться покупки. Зато ставки по таким кредитам обычно ниже, чем по нецелевым.