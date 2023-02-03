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Целевой кредит — это деньги под конкретную задачу. Вы берёте их не «на развитие» в общем, а на чёткую цель: купить помещение под офис, станок или большую партию товара. Главное отличие — целевой кредит привязан к покупке. Банк даёт деньги только после того, как вы подробно объясните, на что их потратите. И есть нюанс: купленное имущество, например, автомобиль или спецтехника до полной выплаты долга остаётся в залоге у банка. Иными словами, не заплатите — можете лишиться покупки. Зато ставки по таким кредитам обычно ниже, чем по нецелевым.
Основной критерий — срок ведения бизнеса от 3 месяцев после регистрации ИП, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Целевые кредиты для ИП можно использовать только на заявленные цели — развитие бизнеса, закупку оборудования, пополнение оборотных средств и другие производственные нужды.
Подав онлайн‑заявку на целевой кредит для ИП, вы можете получить решение за 1‑5 рабочих дней.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.