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Целевые кредиты для ИП

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП на целевые траты. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить целевой кредит для ИП

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое целевые кредиты для ИП и как они отличаются от других видов кредитования?

Целевой кредит — это деньги под конкретную задачу. Вы берёте их не «на развитие» в общем, а на чёткую цель: купить помещение под офис, станок или большую партию товара. Главное отличие — целевой кредит привязан к покупке. Банк даёт деньги только после того, как вы подробно объясните, на что их потратите. И есть нюанс: купленное имущество, например, автомобиль или спецтехника до полной выплаты долга остаётся в залоге у банка. Иными словами, не заплатите — можете лишиться покупки. Зато ставки по таким кредитам обычно ниже, чем по нецелевым.

Какие условия предоставления целевых кредитов для ИП в Точка Банк?

Основной критерий — срок ведения бизнеса от 3 месяцев после регистрации ИП, стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.

Какие данные и документы необходимы для оформления заявки на целевой кредита для ИП?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Можно ли использовать целевые кредиты для ИП на любые цели или есть ограничения?

Целевые кредиты для ИП можно использовать только на заявленные цели — развитие бизнеса, закупку оборудования, пополнение оборотных средств и другие производственные нужды.

Как быстро можно получить решение по заявке на целевой кредит для ИП?

Подав онлайн‑заявку на целевой кредит для ИП, вы можете получить решение за 1‑5 рабочих дней.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Целевые кредиты для ИП, взять кредит для ИП на любые цели - Точка Банк