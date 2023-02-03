Онлайн-кредиты для ИП

Основные факторы, из‑за которых банки не выдают кредиты ИП:

плохая кредитная история;

небольшой опыт — меньше 6–12 месяцев;

нарушения и задолженности;

непрозрачность бизнеса.

Чтобы избежать отказа, проверьте себя и свой бизнес. Если всё в порядке, смело подавайте заявку.