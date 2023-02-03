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Онлайн-кредиты для ИП

Онлайн-кредит до 10 000 000 ₽ для ИП. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить онлайн-кредит для ИП

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Можно ли получить кредит для ИП онлайн?

Да, можно. Важно соблюсти основные требования:

  • стаж ведения бизнеса — от 6 месяцев;
  • счёт в банке-кредиторе открыт не менее 3–6 месяцев;
  • положительная кредитная история.

Шанс получить кредит выше, если подать заявку под залог имущества или с поручительством.

Какие документы нужны для получения кредита без посещения офиса для ИП?

Стандартный минимум:

  • паспорт;
  • ИНН.

В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы.

Как происходит онлайн-решение по кредиту для индивидуального предпринимателя?

Кредиторы обычно используют системы для скоринговой оценки заявки. Ответ приходит клиенту автоматически. Время ответа — от нескольких минут до пары часов.

В некоторых случаях нужна проверка информации вручную или предоставление дополнительных документов.

Как избежать отказа при подаче заявки на кредит для ИП онлайн?

Основные факторы, из‑за которых банки не выдают кредиты ИП:

  • плохая кредитная история;
  • небольшой опыт — меньше 6–12 месяцев;
  • нарушения и задолженности;
  • непрозрачность бизнеса.

Чтобы избежать отказа, проверьте себя и свой бизнес. Если всё в порядке, смело подавайте заявку.

В каких регионах можно оформить онлайн кредиты для ИП?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Онлайн кредиты для ИП, оформить кредит на ИП онлайн без отказа - Точка Банк