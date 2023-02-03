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Экспресс‑кредиты для ИП

Экспресс-кредит до 10 000 000 ₽ для ИП с быстрым решением. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить экспресс-кредит для ИП

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое экспресс-кредиты для ИП и как они работают?

Экспресс‑кредиты — это быстрый способ получить финансирование. Главные плюсы — решение по заявке принимается быстро, а из документов часто нужны только паспорт и данные об обороте компании.

На каких условиях экспресс-кредиты одобряют в Точка Банк?

В Точка Банке экспресс‑кредит для ИП доступен уже через три месяца после регистрации бизнеса. Важные условия — стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.

Какие данные и документы нужно предоставить, чтобы оформить заявку на экспресс-кредит для индивидуальных предпринимателей?

Потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Можно ли получить экспресс-кредит для ИП без открытия нового счёта?

Да, в Точка Банке можно получить экспресс‑кредит для ИП, просто оставив онлайн‑заявку, без обязательного открытия нового счёта.

На какие цели можно использовать средства по экспресс-кредитам для ИП?

Средства по экспресс‑кредитам для ИП можно использовать на любые бизнес‑цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров, развитие бизнеса и покрытие текущих расходов.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Экспресс кредиты для ИП, оформите кредит онлайн на выгодных условиях - Точка Банк