Экспресс‑кредиты для ИП

Деньги без визита в офис — всё онлайн
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финансирования
ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Экспресс‑кредиты — это быстрый способ получить финансирование. Главные плюсы — решение по заявке принимается быстро, а из документов часто нужны только паспорт и данные об обороте компании.
В Точка Банке экспресс‑кредит для ИП доступен уже через три месяца после регистрации бизнеса. Важные условия — стабильные обороты и отсутствие просрочек по прошлым займам.
Потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Да, в Точка Банке можно получить экспресс‑кредит для ИП, просто оставив онлайн‑заявку, без обязательного открытия нового счёта.
Средства по экспресс‑кредитам для ИП можно использовать на любые бизнес‑цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров, развитие бизнеса и покрытие текущих расходов.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.