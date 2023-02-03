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Кредиты для ИП без залога

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП без залога. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие условия получения кредита для ИП без залога?

Основные условия: ИП оформлено 6–12 месяцев назад, нет задолженностей, доходы можно подтвердить документами.

Кредит можно оформить без залога, но с поручительством. Максимальная сумма такого финансирования может достигать 30 млн рублей. Поручителями могут выступать родственники или знакомые предпринимателя.

Можно ли взять кредит для ИП с нуля без залога?

Банки редко дают кредиты начинающим предпринимателям. Можно подождать 6–12 месяцев или взять кредит под поручительство.

Какие процентные ставки по кредитам для ИП без залога?

Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя. Какие факторы снижают ставку:

  • хорошая кредитная история;
  • платёжеспособность;
  • обеспечение — поручитель или залог;
  • тип кредита — целевой или льготный.

Какие документы нужны для получения кредита без залога для ИП?

Список документов может отличаться в зависимости от вида кредита. Стандартный минимум:

  • паспорт;
  • ИНН.

Какие требования предъявляются к ИП для кредита без залога?

Быть резидентами РФ, стабильно зарабатывать, не иметь долгов и других кредитов. Ещё один важный нюанс — срок существования компании, от полугода до года.

Как увеличить шансы на одобрение кредита без залога для ИП?

Чтобы повысить шансы на получение кредита, постарайтесь избежать распространённых ошибок:

  • Завышение доходов в бизнес-плане.
  • Запрос на слишком большую сумму — по бизнес-плану видно, когда она превышает необходимый стартовый капитал.
  • Высокая кредитная нагрузка.
  • Долги по обязательствам.
  • Предоставление неверных сведений, например о доходах или кредитах.

Будьте внимательны и честны при заполнении заявки, запрашивайте реальную сумму и не допускайте долгов и просрочек. Всё это поможет повысить шансы на получение кредита сейчас и в будущем.

В каких регионах можно оформить кредиты для ИП без залога?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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