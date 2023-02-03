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ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
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Основные условия: ИП оформлено 6–12 месяцев назад, нет задолженностей, доходы можно подтвердить документами.
Кредит можно оформить без залога, но с поручительством. Максимальная сумма такого финансирования может достигать 30 млн рублей. Поручителями могут выступать родственники или знакомые предпринимателя.
Банки редко дают кредиты начинающим предпринимателям. Можно подождать 6–12 месяцев или взять кредит под поручительство.
Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя. Какие факторы снижают ставку:
Список документов может отличаться в зависимости от вида кредита. Стандартный минимум:
Быть резидентами РФ, стабильно зарабатывать, не иметь долгов и других кредитов. Ещё один важный нюанс — срок существования компании, от полугода до года.
Чтобы повысить шансы на получение кредита, постарайтесь избежать распространённых ошибок:
Будьте внимательны и честны при заполнении заявки, запрашивайте реальную сумму и не допускайте долгов и просрочек. Всё это поможет повысить шансы на получение кредита сейчас и в будущем.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.