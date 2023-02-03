Кредиты для ИП на пополнение оборотных средств

Деньги без визита в офис — всё онлайн
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Одна заявка — несколько вариантов финансирования
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финансирования
ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Они позволяют обеспечить непрерывность бизнес‑процессов, закупить товары или материалы, выплатить зарплату сотрудникам и покрыть текущие расходы без привлечения собственных средств
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Условия и процентные ставки по кредиту для ИП на пополнение оборотных средств зависят от выбранной программы, срока кредитования и финансового состояния бизнеса. Точка Банк предлагает индивидуальные условия по овердрафту, факторингу и кредитам от партнёров.
ИП может использовать овердрафт для оперативного покрытия кассовых разрывов, факторинг для получения средств под дебиторскую задолженность, а также кредиты от партнёров с различными условиями.
Да, в Точка Банке можно получить кредит для ИП на пополнение оборотных средств без залога и поручителей при наличии активного бизнеса с нормальными оборотами уже через три месяца после регистрации.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.