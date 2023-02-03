Поиск
  1. tochka.com
  2. Кредиты для бизнеса
  3. Кредит для ИП
  4. Кредит на пополнение оборотных средств ИП

Кредиты для ИП на пополнение оборотных средств

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП на пополнение оборотных средств. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить оборотный кредит для ИП

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

В чём преимущества кредитов для ИП на пополнение оборотных средств?

Они позволяют обеспечить непрерывность бизнес‑процессов, закупить товары или материалы, выплатить зарплату сотрудникам и покрыть текущие расходы без привлечения собственных средств

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит на пополнение оборотных средств?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Какие условия и процентные ставки действуют при получении кредита для ИП на пополнение оборотных средств?

Условия и процентные ставки по кредиту для ИП на пополнение оборотных средств зависят от выбранной программы, срока кредитования и финансового состояния бизнеса. Точка Банк предлагает индивидуальные условия по овердрафту, факторингу и кредитам от партнёров.

Какие альтернативные финансовые инструменты существуют для пополнения оборотных средств у ИП?

ИП может использовать овердрафт для оперативного покрытия кассовых разрывов, факторинг для получения средств под дебиторскую задолженность, а также кредиты от партнёров с различными условиями.

Можно ли получить кредит для ИП на пополнение оборотных средств без залога или поручителей?

Да, в Точка Банке можно получить кредит для ИП на пополнение оборотных средств без залога и поручителей при наличии активного бизнеса с нормальными оборотами уже через три месяца после регистрации.

Другие предложения

Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Кредит на пополнение оборотных средств для ИП, взять кредит для предпринимателей на пополнение оборотных средств - Точка Банк