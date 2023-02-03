Кредиты для ИП на развитие бизнеса

Сформулируйте цель и выберите подходящий кредит. Для крупной закупки товара подойдёт экспресс‑кредит, для приобретения спецтехники — лизинг, для закрытия кассовых разрывов — овердрафт.

Подайте заявку и предоставьте нужные документы. Банк рассмотрит ваше обращение и ответит вам. Иногда для принятия окончательного решения могут потребоваться дополнительные документы.