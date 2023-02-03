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Кредиты для ИП на развитие бизнеса

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП на развитие бизнеса. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как ИП получить кредит на развитие бизнеса

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Как взять кредит для бизнеса ИП на развитие бизнеса?

Сформулируйте цель и выберите подходящий кредит. Для крупной закупки товара подойдёт экспресс‑кредит, для приобретения спецтехники — лизинг, для закрытия кассовых разрывов — овердрафт.

Подайте заявку и предоставьте нужные документы. Банк рассмотрит ваше обращение и ответит вам. Иногда для принятия окончательного решения могут потребоваться дополнительные документы.

Можно ли получить кредит на открытие ИП с нуля?

Это сложно. Банки редко дают кредиты только что открывшимся ИП. Для повышения шансов на получение кредита лучше подавать заявку через 6–12 месяцев после регистрации бизнеса.

Альтернативные варианты — кредит на покупку франшизы, потребительский кредит или кредитная карта.

Какой минимальный процент по кредиту для ИП на развитие бизнеса?

Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя. Банки учитывают несколько факторов:

  • Кредитная история. Если она хорошая, это поможет снизить ставку.
  • Платёжеспособность. Оцениваем финансовое состояние вашего бизнеса, чтобы подобрать оптимальные условия.
  • Обеспечение. Наличие залога или поручителей может положительно повлиять на процентную ставку.
  • Тип кредита. Целевой, нецелевой или льготный — выбор зависит от ваших потребностей и может влиять на условия кредита.

Какие документы нужны ИП, чтобы получить кредит на развитие малого бизнеса?

Паспорт и ИНН — обязательные документы. Также банк может запросить патенты, лицензии и разрешения на работу, договор аренды или право собственности. Кроме того, пригодится финансовая отчётность, по которой понятны реальные обороты бизнеса.

Для оформления кредитов под залог недвижимости ИП нужны дополнительные документы:

  • свидетельство о праве собственности;
  • документы, подтверждающие оплату недвижимости;
  • технический паспорт;
  • выписка из домовой книги.

Как увеличить шансы на одобрение кредита на расширение бизнеса для ИП?

Заранее позаботьтесь о том, как показать банку серьёзность своих намерений и платёжеспособность.

  1. Убедитесь, что у вас хорошая кредитная история.
  2. Рассчитайтесь со всеми долгами.
  3. Предоставьте доказательства, что сможете выплачивать кредит. Например, справки о доходах и выписки из банков.
  4. Будьте честны. Составьте реальный бизнес-план, укажите достоверные сведения о себе и доходе.
  5. Заведите расчётный счёт в банке, в котором хотите воспользоваться кредитом.

Изучите все кредитные возможности и продумайте, какой продукт будет для вас выгоден. Лизинг поможет решить вопрос с автомобилем, овердрафт — закрыть кассовые разрывы, а крупный займ под залог — расширить бизнес или достичь масштабных целей.

В каких регионах можно оформить кредиты для ИП на развитие бизнеса?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для ИП на развитие бизнеса - Точка Банк