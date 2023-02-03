Кредиты для ИП на развитие бизнеса

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ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Сформулируйте цель и выберите подходящий кредит. Для крупной закупки товара подойдёт экспресс‑кредит, для приобретения спецтехники — лизинг, для закрытия кассовых разрывов — овердрафт.
Подайте заявку и предоставьте нужные документы. Банк рассмотрит ваше обращение и ответит вам. Иногда для принятия окончательного решения могут потребоваться дополнительные документы.
Это сложно. Банки редко дают кредиты только что открывшимся ИП. Для повышения шансов на получение кредита лучше подавать заявку через 6–12 месяцев после регистрации бизнеса.
Альтернативные варианты — кредит на покупку франшизы, потребительский кредит или кредитная карта.
Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя. Банки учитывают несколько факторов:
Паспорт и ИНН — обязательные документы. Также банк может запросить патенты, лицензии и разрешения на работу, договор аренды или право собственности. Кроме того, пригодится финансовая отчётность, по которой понятны реальные обороты бизнеса.
Для оформления кредитов под залог недвижимости ИП нужны дополнительные документы:
Заранее позаботьтесь о том, как показать банку серьёзность своих намерений и платёжеспособность.
Изучите все кредитные возможности и продумайте, какой продукт будет для вас выгоден. Лизинг поможет решить вопрос с автомобилем, овердрафт — закрыть кассовые разрывы, а крупный займ под залог — расширить бизнес или достичь масштабных целей.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.