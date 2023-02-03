Поиск
  1. tochka.com
  2. Кредиты для бизнеса
  3. ИП
  4. На развитие бизнеса без залога

Кредит для ИП на развитие бизнеса без залога

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП на развитие бизнеса без залога. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить кредит для ИП без залога

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Как ИП получить кредит на бизнес без залога?

Главное, чтобы ваш бизнес уже работал, приносил доход и у вас не было просрочек по другим кредитам. Точка Банк даёт такие кредиты уже через три месяца после регистрации ИП.

Какие документы нужно предоставить, чтобы оформить заявку на кредит для ИП на развитие бизнеса без залога?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Как можно получить кредиты для ИП на развитие бизнеса без залога через онлайн-заявку?

Просто подайте заявку на сайте Точка Банка. Мы рассмотрим её до пяти рабочих дней, и вы уже получите решение.

На что можно потратить средства по кредитам для ИП на развитие бизнеса без залога?

На любые цели, которые помогут вашему бизнесу расти. Закупите на эти деньги товар или новое оборудование, пополните оборотные средства или расширьте производство.

Можно ли досрочно погасить кредит для ИП на развитие бизнеса без залога и какие при этом есть особенности?

Да, кредит для ИП на развитие бизнеса без залога можно погасить досрочно. Досрочное погашение осуществляется без штрафов и комиссий, что позволяет снизить общую переплату по кредиту. Уточните эти условия при оформлении кредита в Точка Банке.

Другие предложения

Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Кредиты для ИП на развитие бизнеса без залога, взять кредит на развитие бизнеса для ИП - Точка Банк