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Главное, чтобы ваш бизнес уже работал, приносил доход и у вас не было просрочек по другим кредитам. Точка Банк даёт такие кредиты уже через три месяца после регистрации ИП.
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На любые цели, которые помогут вашему бизнесу расти. Закупите на эти деньги товар или новое оборудование, пополните оборотные средства или расширьте производство.
Да, кредит для ИП на развитие бизнеса без залога можно погасить досрочно. Досрочное погашение осуществляется без штрафов и комиссий, что позволяет снизить общую переплату по кредиту. Уточните эти условия при оформлении кредита в Точка Банке.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.