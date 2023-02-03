Чтобы бухгалтеру не пришлось вручную переносить данные или заходить в три разных окна. Идеальный вариант — когда документы уходят контрагентам из одного сервиса и есть связка с расчётным счётом.
Проверьте, сколько действий нужно сделать, чтобы отправить документ, и можно ли подписать акт со смартфона. Ищите решение, где документ отправляется быстро, в пару кликов.
Если ваш оператор требует от партнёров сложной регистрации, они могут отказаться работать с вами в ЭДО. Выбирайте оператора с роумингом, тогда любой контрагент сможет начать обмен сразу после приглашения.
Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадок, Астрал ЭДО, Такском‑Файлер, СберКорус и другими операторами. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.
Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банка на подписание уходит 2 минуты. Создавайте документы по готовым шаблонам и отправляйте контрагентам прямо из интернет‑банка.
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
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Просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.
Там вы сможете быстро отправлять и подписывать документы, а также управлять ими в удобное время.
ЭДО для ООО — это система безопасного электронного документооборота между компаниями, контрагентами . Простыми словами, это обмен счетами, актами, накладными и договорами без использования бумаги, курьеров и «Почты России». Всё происходит онлайн: вы создаёте документ в учётной системе, подписываете его электронной подписью и отправляете контрагенту — он получает его мгновенно.
Зачем ЭДО нужен именно вашему ООО
Для любого юридического лица документооборот — это важная система бизнеса, которая обеспечивает юридическую силу сделок и управленческий контроль. Внедрение электронного обмена даёт три ключевых преимущества: экономию времени, порядок и исключение ошибок в отчётности. Счёт, который раньше приходилось доставлять целый день или дольше, теперь уходит за секунды. Все важные документы теперь хранятся в одном месте с защитой от взлома: легко найти любой акт для сверки с налоговой. Кроме того, система автоматически проверит документы на корректность заполнения реквизитов.
Если вы используете ЭДО для ООО на УСН, вам важно быстро закрывать акты с контрагентами, чтобы учитывать доходы и расходы. ЭДО исключает ситуацию, когда «бумага затерялась» и налоговая доначислила налог.
Если вы работаете с НДС, вам просто необходим надёжный оператор. ЭДО для ООО с НДС позволяет моментально обмениваться счетами‑фактурами, что критично для вычета налога.
Для большинства ООО ЭДО добровольный. Вы сами решаете, переходить на электронные документы или работать с бумагой. Но есть важные исключения, где ЭДО обязателен:
- Маркированные товары. Если продаёте табак, обувь, воду, молоко и другие товары, которые нужно маркировать — отчитывайтесь в систему «Честный знак» только через ЭДО. Для этих целей подойдёт ЭДО от Точка Банка.
- НДС и прослеживаемость. Компании на НДС обязаны выставлять счета‑фактуры электронно, если торгуют прослеживаемыми товарами.
Всё просто: используйте КЭП, квалифицированную электронную подпись. Это аналог собственноручной подписи с печатью.
Если подписали документ КЭП:
- Налоговая примет его без вопросов
- Суд приравняет его к бумажному оригиналу. Юридическую силу даёт не оператор ЭДО, а сам факт подписания квалифицированной ЭП.
Здесь два рабочих сценария:
1. Роуминг. Если ваш контрагент уже работает через другого оператора, например, вы в Точка Банке, а он в СБИС, не надо подключаться к нему. Просто включите роуминг. Это как позвонить с МТС на Билайн — вы обменяетесь документами без проблем. Обычно это бесплатно для вас, но лучше уточнить у своего оператора, как подключить ЭДО для ООО с роумингом.
2. Приглашение. Если контрагент вообще никогда не пользовался ЭДО, вы можете отправить ему приглашение прямо из своей системы.
Бывает, что контрагент не хочет подключать ЭДО. В ЭДО от Точка Банка вы можете обмениваться неформализованными документами с партнёрами, у которых нет ЭДО и подписывать их НЭП, а они через смс‑код.
ЭДО от Точка Банка позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами. Для отправки отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и другие госорганы необходимо подключить услугу «Отчетность» или использовать Онлайн‑бухгалтерию, если этот сервис подходит под задачи вашего бизнеса.