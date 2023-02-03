Поиск
  1. tochka.com
  2. Электронный документооборот
  3. ЭДО для ООО

Электронный документооборот для ООО

alt к картинке
С ЭДО всё проще
Создавайте, отправляйте и подписывайте документы в пару кликов прямо в интернет‑банке

Как выбрать ЭДО для ООО:
3 главных критерия

Интеграция с 1С и банком

Чтобы бухгалтеру не пришлось вручную переносить данные или заходить в три разных окна. Идеальный вариант — когда документы уходят контрагентам из одного сервиса и есть связка с расчётным счётом.

Скорость работы и мобильность

Проверьте, сколько действий нужно сделать, чтобы отправить документ, и можно ли подписать акт со смартфона. Ищите решение, где документ отправляется быстро, в пару кликов.

Доступность для контрагентов

Если ваш оператор требует от партнёров сложной регистрации, они могут отказаться работать с вами в ЭДО. Выбирайте оператора с роумингом, тогда любой контрагент сможет начать обмен сразу после приглашения.

Отправим документы в любую систему ЭДО

Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадок, Астрал ЭДО, Такском‑Файлер, СберКорус и другими операторами. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.

Отправим документы в любую систему ЭДО
Почему ещё легко работать с ЭДО
от Точка Банк
Отправляйте документы в любую систему ЭДОУже настроен роуминг со СБИС, Диадок, Астрал ЭДО, Такском-файлер, СберКорус и другими операторами — достаточно выбрать получателя
Ускоряйте сделки и подписаниеДокументы подписываются за пару минут, можно использовать готовые шаблоны и отправлять прямо из интернет-банка
Работайте с маркировкой без сложностейПолучайте и подписывайте УПД с кодами маркировки, коды подтягиваются автоматически, а эксперты помогут разобраться с честным знаком

Какими документами может обмениваться ООО в ЭДО

— Счета на оплату
— Акты выполненных работ
— Универсальные передаточные документы, или УПД
— Счета‑фактуры
— Товарные накладные
— Договоры и прочие документы
Ускоряйте сделки с безопасным ЭДО для ООО

Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банка на подписание уходит 2 минуты. Создавайте документы по готовым шаблонам и отправляйте контрагентам прямо из интернет‑банка.

Стоимость подключения ЭДО для ООО

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ 

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ 

13 600 ₽ в год

Как подключить ЭДО для ООО

Если у вас ещё нет
расчётного счёта

Оставьте заявку, чтобы его открыть.

Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.

Если у вас уже есть расчётный счёт

Просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.

Там вы сможете быстро отправлять и подписывать документы, а также управлять ими в удобное время.

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Что такое ЭДО для ООО и зачем он нужен юридическому лицу?

ЭДО для ООО — это система безопасного электронного документооборота между компаниями, контрагентами . Простыми словами, это обмен счетами, актами, накладными и договорами без использования бумаги, курьеров и «Почты России». Всё происходит онлайн: вы создаёте документ в учётной системе, подписываете его электронной подписью и отправляете контрагенту — он получает его мгновенно.

Зачем ЭДО нужен именно вашему ООО

Для любого юридического лица документооборот — это важная система бизнеса, которая обеспечивает юридическую силу сделок и управленческий контроль. Внедрение электронного обмена даёт три ключевых преимущества: экономию времени, порядок и исключение ошибок в отчётности. Счёт, который раньше приходилось доставлять целый день или дольше, теперь уходит за секунды. Все важные документы теперь хранятся в одном месте с защитой от взлома: легко найти любой акт для сверки с налоговой. Кроме того, система автоматически проверит документы на корректность заполнения реквизитов.

Если вы используете ЭДО для ООО на УСН, вам важно быстро закрывать акты с контрагентами, чтобы учитывать доходы и расходы. ЭДО исключает ситуацию, когда «бумага затерялась» и налоговая доначислила налог.

Если вы работаете с НДС, вам просто необходим надёжный оператор. ЭДО для ООО с НДС позволяет моментально обмениваться счетами‑фактурами, что критично для вычета налога.

Обязателен ли электронный документооборот для ООО или он добровольный?

Для большинства ООО ЭДО добровольный. Вы сами решаете, переходить на электронные документы или работать с бумагой. Но есть важные исключения, где ЭДО обязателен:

- Маркированные товары. Если продаёте табак, обувь, воду, молоко и другие товары, которые нужно маркировать — отчитывайтесь в систему «Честный знак» только через ЭДО. Для этих целей подойдёт ЭДО от Точка Банка.

- НДС и прослеживаемость. Компании на НДС обязаны выставлять счета‑фактуры электронно, если торгуют прослеживаемыми товарами.

Как обеспечить юридическую силу электронных документов при налоговых проверках и в суде?

Всё просто: используйте КЭП, квалифицированную электронную подпись. Это аналог собственноручной подписи с печатью.

Если подписали документ КЭП:

- Налоговая примет его без вопросов

- Суд приравняет его к бумажному оригиналу. Юридическую силу даёт не оператор ЭДО, а сам факт подписания квалифицированной ЭП.

Что делать, если контрагент не подключён к ЭДО или использует другого оператора?

Здесь два рабочих сценария:

1. Роуминг. Если ваш контрагент уже работает через другого оператора, например, вы в Точка Банке, а он в СБИС, не надо подключаться к нему. Просто включите роуминг. Это как позвонить с МТС на Билайн — вы обменяетесь документами без проблем. Обычно это бесплатно для вас, но лучше уточнить у своего оператора, как подключить ЭДО для ООО с роумингом.

2. Приглашение. Если контрагент вообще никогда не пользовался ЭДО, вы можете отправить ему приглашение прямо из своей системы.

Бывает, что контрагент не хочет подключать ЭДО. В ЭДО от Точка Банка вы можете обмениваться неформализованными документами с партнёрами, у которых нет ЭДО и подписывать их НЭП, а они через смс‑код.

Можно ли использовать ЭДО для обмена с ФНС и другими госорганами?

ЭДО от Точка Банка позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами. Для отправки отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и другие госорганы необходимо подключить услугу «Отчетность» или использовать Онлайн‑бухгалтерию, если этот сервис подходит под задачи вашего бизнеса.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка