ЭДО для ООО — это система безопасного электронного документооборота между компаниями, контрагентами . Простыми словами, это обмен счетами, актами, накладными и договорами без использования бумаги, курьеров и «Почты России». Всё происходит онлайн: вы создаёте документ в учётной системе, подписываете его электронной подписью и отправляете контрагенту — он получает его мгновенно.

Зачем ЭДО нужен именно вашему ООО

Для любого юридического лица документооборот — это важная система бизнеса, которая обеспечивает юридическую силу сделок и управленческий контроль. Внедрение электронного обмена даёт три ключевых преимущества: экономию времени, порядок и исключение ошибок в отчётности. Счёт, который раньше приходилось доставлять целый день или дольше, теперь уходит за секунды. Все важные документы теперь хранятся в одном месте с защитой от взлома: легко найти любой акт для сверки с налоговой. Кроме того, система автоматически проверит документы на корректность заполнения реквизитов.

Если вы используете ЭДО для ООО на УСН, вам важно быстро закрывать акты с контрагентами, чтобы учитывать доходы и расходы. ЭДО исключает ситуацию, когда «бумага затерялась» и налоговая доначислила налог.

Если вы работаете с НДС, вам просто необходим надёжный оператор. ЭДО для ООО с НДС позволяет моментально обмениваться счетами‑фактурами, что критично для вычета налога.