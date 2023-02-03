ЭДО для маркировки через Честный знак от 0 ₽

УПД с кодами маркировки
Точка Банк — партнёр Честного знака
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Отправляйте УПД с кодами маркировки контрагенту, а сервис автоматически спишет товары с вашего баланса и передаст данные в Честный знак, дополнительные сервисы не нужны
Наполняйте УПД кодами маркировки через загрузку файлов и легко обменивайтесь документами
Система сама проверит коды в УПД перед отправкой: их наличие и правильный формат
Она нужна, чтобы автоматически передавать сведения в Честный знак и придать электронным УПД юридическую силу
Наш оператор поддерживает интеграцию с Честным знаком для автоматической передачи кодов. С ЭДО от Точка Банка весь документооборот под контролем: банк и оператор в одном сервисе.
Войдите в личный кабинет на сайте системы с помощью КЭП, заполните данные компании и укажите оператора ЭДО
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10 ₽ за документ
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13 600 ₽ в год
У нас все входящие бесплатно. Платите только за то, что отправляете сами.
Их не увидит ни Честный знак, ни покупатель. Работайте только через электронные УПД.
Система не примет документы. Подойдёт только квалифицированная электронная подпись.
Всё в одном интерфейсе — ЭДО, обмен с системой «Честный знак», 1С. Интеграция уже настроена.
Мы проверим автоматически: есть ли покупатель в системе «Честный знак». Если нет — не отправим данные.
С ЭДО от Точка Банка не нужны сервисы‑посредники: загружайте коды маркировки в УПД за пару кликов и отправляйте напрямую контрагентам
Коды маркировки передаются от продавца к покупателю в составе УПД. После подписания обеими сторонами, ЭДО от Точка Банка автоматически направляет информацию об этом документе в систему «Честный знак». Вам не нужно делать это вручную.
Если ваш контрагент не работает с ЭДО, легально передать или принять от него маркированный товар вы не сможете, поскольку информация о смене владельца не попадёт в систему «Честный знак», а это является нарушением правил маркировки.
Что делать?
Предложите контрагенту подключиться к оператору ЭДО, который интегрирован с системой «Честный знак». В их числе ЭДО от Точка Банка.
Если у вашего контрагента есть расчётный счёт в Точка Банке, он может получать входящие УПД с маркировкой бесплатно.
В интерфейсе ЭДО от Точка Банка рядом с документом появится статус «Коды переданы». Мы оповестим, если система «Честный знак» не приняла документы, и коды маркировки не удалось передать. Подскажем, какие ошибки нужно устранить.
Основным документом для передачи прав на маркированный товар является УПД.
Помимо УПД, через ЭДО можно передать и стандартные документы, такие как счета, договоры, акты. Однако для прослеживаемости товаров в «Честном знаке» ключевое значение имеет именно УПД с корректно заполненными кодами маркировки.
Для работы с ЭДО в рамках маркировки у ИП или директора юрлица должна быть КЭП.В ЭДО от Точка Банка оформить, подписать и отправить документ можно по такому алгоритму:
1. Подготовка. Нажмите «Создать» и выберите тип документа, например
УПД. Внесите все позиции товара, коды маркировки загрузите через файл.
2. Проверка. Система может автоматически проверить корректность заполнения кодов.
3. Подписание. Нажмите «Подписать и отправить».
4. Отправка. Подписанный документ уйдёт контрагенту. Он сможет подписать документ в своём ЭДО.
5. После подписания документа обеими сторонами данные о переходе кодов маркировки будут переданы в Честный знак.
После отправки документа и его подписания контрагентом оператор ЭДО передаёт его в Честный знак. Система обрабатывает документ и возвращает технологическую квитанцию с результатом. Если возникли ошибки, их нужно исправить.
Вот алгоритм действий при типичных ошибках:
1. Проверьте квитанцию. Перейдите в документ и скачайте отчёт об ошибках.
2. Проанализируйте ошибку, вот некоторые из них:
— Ошибка «Участник не зарегистрирован в ГИС МТ» — продавец или покупатель не зарегистрирован в системе «Честный знак». Необходимо пройти регистрацию.
— Ошибка «По кодам идентификации, указанным в документе, не произведена оплата». Проверьте статус конкретных кодов в личном кабинете системы «Честный знак». Убедитесь, что поставщик передал вам коды на эту партию. Возможно, они ещё не введены в оборот или принадлежат другому владельцу. Если вы покупали товар с уже нанесёнными кодами, запросите у продавца документ «Отгрузка» в системе и оплатите коды поставщику.
— Ошибка «Документ с таким номером уже зарегистрирован» — возник дубликат. Проверьте, не отправляли ли вы этот документ ранее.
3. Аннулируйте и исправьте. В большинстве случаев ошибочный документ необходимо аннулировать. После этого сформируйте новый документ с новым номером и датой, внесите исправления и отправьте его заново .
4. Свяжитесь с поддержкой. Если причина неясна, обратитесь к своему оператору ЭДО или в техподдержку системы «Честный знак».
Существует несколько способов проверки:
Есть два варианта:
1. По вопросам работы интерфейса ЭДО от Точка Банка, отправки и получения документов:
2. По вопросам работы в личном кабинете системы «Честный знак»:
Это контакты оператора системы «Честный знак». Сюда обращаются, если квитанция об ошибке не даёт понять проблему или если код не переходит, хотя документ в ЭДО оформлен верно.
Нет, для большинства товарных групп это невозможно. Передача сведений об отгрузке товаров между участниками оборота, кроме продажи физическим лицам в розницу, осуществляется исключительно через ЭДО. Попытка передать коды напрямую через личный кабинет «Честного знака» или по API без оформления УПД через ЭДО приведёт к ошибке, и коды не перейдут покупателю.
Для решения этой задачи в Точка Банке есть собственный сервис ЭДО, где доступен базовый документооборот с бесплатным приёмом входящих документов, включая УПД с маркировкой. Если же бизнесу требуется больше возможностей — например, отправка документов или роуминг, — можно выбрать тариф «Продвинутый» с расширенным функционалом.
Работа с маркированным товаром не заканчивается накладной. Чтобы у вас не возникло проблем с «Честным знаком», информация о новом владельце кода должна поступить в систему. Есть два сценария в зависимости от типа покупателя.
При продаже юридическим лицам, или B2B, происходит смена собственника кода маркировки. Для этого продавец создаёт и подписывает УПД со своим контрагентом в сервисе ЭДО. После подписания документа сервис автоматически отправляет реестр переданных кодов в «Честный знак». В результате этой процедуры коды маркировки списываются с баланса продавца и закрепляются за покупателем в единой базе данных.
При продаже в розницу, или B2C, происходит вывод кода из оборота. В этом случае продавец пробивает чек в онлайн‑кассе, которая должна быть подключена к системе. Касса передаёт данные о проданном маркированном товаре через оператора фискальных данных в систему маркировки. В результате коды автоматически выбывают из оборота.
Таким образом, главное отличие заключается в цели передачи данных и механизме: для юрлиц это смена собственника через ЭДО, а для розницы — вывод из оборота через кассовый чек.