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ЭДО для маркировки через Честный знак от 0 ₽

УПД с кодами маркировки

Точка Банк — партнёр Честного знака

Помощь экспертов 24/7

Зачем и кому нужен ЭДО для маркировки товаров

Без ЭДО вы не сможете передать права на маркированный товар покупателю, а покупатель не сможет его легально принять и продать

Производителям и импортёрам

Передавать товар в торговые сети без страха, что «коды потеряются по пути». Свести риск зависших остатков к нулю.

Дистрибьюторам и оптовикам

Принимать и отгружать по 1 000+ позиций в день. Удобно, когда один УПД закрывает сделку и списывает товар.

Розничным магазинам

Принимать и продавать товар. Не нужно сверять позиции с поставщиком вручную.

Категории товаров для обязательной маркировки

От сладостей и консервов до одежды и шин: какие сферы уже перешли на цифровую маркировку

Продукты питания и напитки

Молочная продукция, упакованная питьевая вода, бакалея, сладости

Непродовольственные товары

Одежда, обувь, постельное бельё, мебель, техника для дома

Косметика и бытовая химия

Мыло, шампуни, дезодоранты, моющие средства

Автомобильная отрасль

Автозапчасти, например, фильтры, стекла и технические жидкости

Строительство и инфраструктура

Цемент, сухие строительные смеси, монтажная пена

Электроника и техника

Смартфоны, ноутбуки, планшеты, светильники

Фармацевтика и здоровье

БАДы, антисептики, медицинские изделия

Подписывайте документы и работайте с маркировкой в одном сервисе

ЭДО от Точка Банк — партнёр Честного знака

Отправляйте УПД с кодами маркировки контрагенту, а сервис автоматически спишет товары с вашего баланса и передаст данные в Честный знак, дополнительные сервисы не нужны

Удобная схема маркировки

Наполняйте УПД кодами маркировки через загрузку файлов и легко обменивайтесь документами

Контроль перед отправкой

Система сама проверит коды в УПД перед отправкой: их наличие и правильный формат

Маркировка легче с ЭДО от Точка Банк
Получайте и подписывайте УПД с кодами маркировки прямо в интернет-банке
Пара кликов — и все коды маркировки уже в УПД
Эксперты помогут разобраться в тонкостях работы с системой «Честный знак»

Как подключить и настроить ЭДО для маркировки

1

Получить КЭП

Она нужна, чтобы автоматически передавать сведения в Честный знак и придать электронным УПД юридическую силу

2

Подключить ЭДО от Точка Банк

Наш оператор поддерживает интеграцию с Честным знаком для автоматической передачи кодов. С ЭДО от Точка Банка весь документооборот под контролем: банк и оператор в одном сервисе.

3

Зарегистрироваться в системе «Честный знак»

Войдите в личный кабинет на сайте системы с помощью КЭП, заполните данные компании и укажите оператора ЭДО

4

Готово!

Начните создавать и отправлять документы

Стоимость ЭДО для маркировки через Честный знак

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

5 ошибок в маркировке, которых мы поможем избежать

ОШИБКА 1
Платить за входящие документы

У нас все входящие бесплатно. Платите только за то, что отправляете сами.

ОШИБКА 2
Отправлять коды в Excel

Их не увидит ни Честный знак, ни покупатель. Работайте только через электронные УПД.

ОШИБКА 3
Подписывать УПД простой ЭП

Система не примет документы. Подойдёт только квалифицированная электронная подпись.

ОШИБКА 4
Заставлять бухгалтера работать в разных сервисах

Всё в одном интерфейсе — ЭДО, обмен с системой «Честный знак», 1С. Интеграция уже настроена.

ОШИБКА 5
Проверять контрагента вручную

Мы проверим автоматически: есть ли покупатель в системе «Честный знак». Если нет — не отправим данные.

Работайте с маркировкой без боли

С ЭДО от Точка Банка не нужны сервисы‑посредники: загружайте коды маркировки в УПД за пару кликов и отправляйте напрямую контрагентам

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как передаются коды маркировки при использовании ЭДО?

Коды маркировки передаются от продавца к покупателю в составе УПД. После подписания обеими сторонами, ЭДО от Точка Банка автоматически направляет информацию об этом документе в систему «Честный знак». Вам не нужно делать это вручную.

Что делать, если контрагент не подключён к ЭДО, можно ли с ним взаимодействовать по вопросам маркировки?

Если ваш контрагент не работает с ЭДО, легально передать или принять от него маркированный товар вы не сможете, поскольку информация о смене владельца не попадёт в систему «Честный знак», а это является нарушением правил маркировки.

Что делать? 

Предложите контрагенту подключиться к оператору ЭДО, который интегрирован с системой «Честный знак». В их числе ЭДО от Точка Банка.

Если у вашего контрагента есть расчётный счёт в Точка Банке, он может получать входящие УПД с маркировкой бесплатно.

Как проверить, что данные ушли в Честный знак?

В интерфейсе ЭДО от Точка Банка рядом с документом появится статус «Коды переданы». Мы оповестим, если система «Честный знак» не приняла документы, и коды маркировки не удалось передать. Подскажем, какие ошибки нужно устранить.

Какие документы передаются через ЭДО при маркировке товаров?

Основным документом для передачи прав на маркированный товар является УПД.

Помимо УПД, через ЭДО можно передать и стандартные документы, такие как счета, договоры, акты. Однако для прослеживаемости товаров в «Честном знаке» ключевое значение имеет именно УПД с корректно заполненными кодами маркировки.

Как оформить, подписать документы КЭП и отправить в ЭДО  для маркировки?

Для работы с ЭДО в рамках маркировки у ИП или директора юрлица должна быть КЭП.В ЭДО от Точка Банка оформить, подписать и отправить документ можно по такому алгоритму:

1. Подготовка. Нажмите «Создать» и выберите тип документа, например

УПД. Внесите все позиции товара, коды маркировки загрузите через файл.

2. Проверка. Система может автоматически проверить корректность заполнения кодов.

3. Подписание. Нажмите «Подписать и отправить».

4. Отправка. Подписанный документ уйдёт контрагенту. Он сможет подписать документ в своём ЭДО.

5. После подписания документа обеими сторонами данные о переходе кодов маркировки будут переданы в Честный знак.

Что делать при сбоях или ошибках в передаче документов через ЭДО в Честный знак?

После отправки документа и его подписания контрагентом оператор ЭДО передаёт его в Честный знак. Система обрабатывает документ и возвращает технологическую квитанцию с результатом. Если возникли ошибки, их нужно исправить.

Вот алгоритм действий при типичных ошибках:

1. Проверьте квитанцию. Перейдите в документ и скачайте отчёт об ошибках.

2. Проанализируйте ошибку, вот некоторые из них:

  — Ошибка «Участник не зарегистрирован в ГИС МТ» — продавец или покупатель не зарегистрирован в системе «Честный знак». Необходимо пройти регистрацию.

  — Ошибка «По кодам идентификации, указанным в документе, не произведена оплата». Проверьте статус конкретных кодов в личном кабинете системы «Честный знак». Убедитесь, что поставщик передал вам коды на эту партию. Возможно, они ещё не введены в оборот или принадлежат другому владельцу. Если вы покупали товар с уже нанесёнными кодами, запросите у продавца документ «Отгрузка» в системе и оплатите коды поставщику.  

— Ошибка «Документ с таким номером уже зарегистрирован» — возник дубликат. Проверьте, не отправляли ли вы этот документ ранее.

3. Аннулируйте и исправьте. В большинстве случаев ошибочный документ необходимо аннулировать. После этого сформируйте новый документ с новым номером и датой, внесите исправления и отправьте его заново .

4. Свяжитесь с поддержкой. Если причина неясна, обратитесь к своему оператору ЭДО или в техподдержку системы «Честный знак».

Как проверить статус  и корректность отправленных электронных документов?

Существует несколько способов проверки:

  1. В сервисе ЭДО. В интерфейсе вашего оператора ЭДО откройте нужный документ. В случае успеха там будет отображаться статус «Честный знак принял коды маркировки» или «Содержит ошибки», если нужны корректировки.
  2. В личном кабинете Честного знака. Зайдите в раздел «Коды маркировки» и проверьте, что в исходящих документах вы видите актуальные коды маркировки. Если нужно проверить статус входящих документов, убедитесь, что у вас появились нужные коды.

Куда обращаться за технической поддержкой или консультацией по вопросам ЭДО в Честном знаке?

Есть два варианта:

1. По вопросам работы интерфейса ЭДО от Точка Банка, отправки и получения документов:

  • Обращайтесь в службу технической поддержки. Менеджеры расскажут, как формировать документы, настроить роуминг и подключить электронную подпись.

2. По вопросам работы в личном кабинете системы «Честный знак»:

  •     телефон: 8 (800) 222-15-23;
  • email: support@crpt.ru; 
  • чат поддержки на сайте системы.

Это контакты оператора системы «Честный знак». Сюда обращаются, если квитанция об ошибке не даёт понять проблему или если код не переходит, хотя документ в ЭДО оформлен верно.

Можно ли работать  с маркировкой без электронного документооборота?

Нет, для большинства товарных групп это невозможно. Передача сведений об отгрузке товаров между участниками оборота, кроме продажи физическим лицам в розницу, осуществляется исключительно через ЭДО. Попытка передать коды напрямую через личный кабинет «Честного знака» или по API без оформления УПД через ЭДО приведёт к ошибке, и коды не перейдут покупателю.

Для решения этой задачи в Точка Банке есть собственный сервис ЭДО, где доступен базовый документооборот с бесплатным приёмом входящих документов, включая УПД с маркировкой. Если же бизнесу требуется больше возможностей — например, отправка документов или роуминг, — можно выбрать тариф «Продвинутый» с расширенным функционалом.

Как правильно продавать маркированный товар  в розницу и юрлицам, в чём отличие?

Работа с маркированным товаром не заканчивается накладной. Чтобы у вас не возникло проблем с «Честным знаком», информация о новом владельце кода должна поступить в систему. Есть два сценария в зависимости от типа покупателя.

При продаже юридическим лицам, или B2B, происходит смена собственника кода маркировки. Для этого продавец создаёт и подписывает УПД со своим контрагентом в сервисе ЭДО. После подписания документа сервис автоматически отправляет реестр переданных кодов в «Честный знак». В результате этой процедуры коды маркировки списываются с баланса продавца и закрепляются за покупателем в единой базе данных.

При продаже в розницу, или B2C, происходит вывод кода из оборота. В этом случае продавец пробивает чек в онлайн‑кассе, которая должна быть подключена к системе. Касса передаёт данные о проданном маркированном товаре через оператора фискальных данных в систему маркировки. В результате коды автоматически выбывают из оборота.

Таким образом, главное отличие заключается в цели передачи данных и механизме: для юрлиц это смена собственника через ЭДО, а для розницы — вывод из оборота через кассовый чек.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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