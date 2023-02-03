ЭДО для маркировки через Честный знак от 0 ₽

Если ваш контрагент не работает с ЭДО, легально передать или принять от него маркированный товар вы не сможете, поскольку информация о смене владельца не попадёт в систему «Честный знак», а это является нарушением правил маркировки.



Что делать?

Предложите контрагенту подключиться к оператору ЭДО, который интегрирован с системой «Честный знак». В их числе ЭДО от Точка Банка.

Если у вашего контрагента есть расчётный счёт в Точка Банке, он может получать входящие УПД с маркировкой бесплатно.