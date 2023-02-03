Роуминг между операторами ЭПД

С 1 сентября 2026 года без электронных перевозочных документов нельзя отправлять, перевозить и принимать грузы. Подключите Транспортный ЭДО, чтобы перестроить процессы без спешки и уберечь бизнес.
Обкатка с контрагентами действительно занимает время. Тестируйте нестандартные сценарии уже сейчас, чтобы к пиковому сезону у вас был готовый регламент.
Роуминг работает уже сейчас. Вам не нужно ждать, когда контрагент выберет оператора. Начните — и вы будете в числе первых, кто принимает документы без сбоев.
Актуально для всех, кто отправляет, перевозит или получает грузы по России: от малого бизнеса до промышленных корпораций.
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Подключите сервис «Транспортный ЭДО»
2
Создайте новый документ
3
Передадим документ в ГИС ЭПД
4
Контрагенты получат ЭПД прямо в cвоём сервисе
7 ₽ за документ
3 500 ₽
6,5 ₽ за документ
4 550 ₽
6 ₽ за документ
6 000 ₽
Мы на связи 24/7, чтобы помочь вам адаптироваться к изменениям и ответить на любые вопросы
Роуминг ЭПД — это технология межоператорского обмена электронными перевозочными документами. Она позволяет вам отправлять ЭТрН и другие документы контрагенту, который зарегистрирован у другого оператора ИС ЭПД. Без роуминга все участники цепочки перевозки должны были бы работать в одном сервисе. С роумингом каждый работает там, где ему удобно, а документы проходят автоматически через государственную систему Минтранса.
Для работы с сервисом «Транспортный ЭДО» нужен счёт в Точка Банке. Открыть счёт можно онлайн, оставьте заявку — мы поможем.
Если у вас есть счёт в Точка Банке — войдите в сервис «Транспортный ЭДО» прямо в интернет‑банке.
Если пока нет — откройте счёт и получите сервис в одном окне, отдельный договор с оператором не потребуется.
Нет. Именно для этого и существует роуминг. Вы остаётесь в Транспортном ЭДО от Точка Банка, контрагент — в своём сервисе, например, Контур.Логистике, Saby TMS или 1С‑ЭПД. Документы проходят между операторами автоматически. Не нужно ждать, пока контрагент сменит платформу, или самому переходить к нему.
Мы уже настроили роуминг с Контур.Логистика, Saby TMS, Такском, Эдивеб и 1С‑ЭПД. Если ваш контрагент работает с одним из сервисов — обмен документами пройдёт автоматически. Если вы не уверены, в каком сервисе зарегистрирован контрагент, уточните у него напрямую или обратитесь в нашу поддержку — эксперты помогут разобраться.
С 1 сентября 2026 года бумажные перевозочные документы не будут иметь юридической силы. Отсутствие ЭПД при проверке — риски для перевозчика, отправителя и получателя. За нарушение порядка работы с документами, в том числе за отказ от их формирования в электронном виде при оформлении груза, предусмотрены штрафы: для ИП до 50 000 ₽, для ООО — до 100 000 ₽. Точные санкции зависят от нарушения, но главный риск — остановка бизнеса и отказ контрагентов от работы.
Не ждите, а подключитесь к транспортному ЭДО сами. Рано или поздно контрагент подтянется. К этому времени вы будете готовы обмениваться ЭПД, как только он подключится к транспортному ЭДО.
Через роуминг на данный момент поддерживается обмен электронными транспортными накладными, или ЭТрН и электронными заказами‑заявками.
Для вас никаких дополнительных настроек не требуется — в Транспортном ЭДО от Точка Банка уже настроен роуминг с операторами: Контур.Логистикой, Saby TMS и 1С‑ЭПД. После подключения сервиса вы просто создаёте документ, указываете контрагента по ИНН, и система сама определяет, через какого оператора доставить ЭПД.
Настройка роуминга на стороне операторов уже выполнена. Вам нужно только подключить Транспортный ЭДО, если у вас уже есть расчётный счёт в Точка Банке.
Если счёта пока нет, оставьте заявку на его открытие. Процесс займёт до пяти рабочих дней. После этого вы сразу можете обмениваться ЭПД с контрагентами всех поддерживаемых операторов.
Роуминг работает только с теми операторами, которые технически его поддерживают и заключили межоператорское соглашение. На данный момент это Контур.Логистика, Saby TMS и 1С‑ЭПД. Если контрагент работает с оператором, которого нет в списке, — обратитесь в поддержку. Мы уточним возможные варианты и сроки подключения нового оператора в роуминг.
Свяжитесь с поддержкой Транспортного ЭДО в чате — наши эксперты разберут конкретную ситуацию. Чаще всего проблема связана с некорректным ИНН контрагента, отсутствием КЭП или техническим сбоем на стороне ГИС ЭПД. Мы помогаем решить такие ситуации оперативно.
Шаг 1: спросите у контрагента, есть ли у его оператора аккредитация Минтранса на работу с ИС ЭПД и поддерживает ли этот оператор технологию роуминга.
Шаг 2: если роуминга действительно нет — напишите нам в чат. Мы уточним, планирует ли этот оператор подключение, и скажем сроки.
Шаг 3: как временное решение — контрагент может зарегистрироваться у одного из операторов с активным роумингом. Это занимает несколько дней и не требует отказываться от текущего сервиса.