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Роуминг между операторами ЭПД

Роуминг между операторами ЭПД
Роуминг работает по умолчанию
Обменивайтесь ЭПД с контрагентами, у которых другие операторы транспортного ЭДО
Обмен ЭПД подходит всем участникам перевозки
Грузоперевозчикам
Грузоотправителям
Грузополучателям
Экспедиторам

Роуминг с операторами ЭПД

Мы уже настроили роуминг с большинством сервисов. Мгновенно обменивайтесь ЭТрН, ЭЗЗ и ЭЭД с контрагентами, которые используют других операторов для работы с электронными документами. Дополнительные настройки и приглашения не нужны.
Настроен
  • Контур.Логистика
  • Saby TMS
  • 1С-ЭПД
  • Такском
  • Эдивеб
  • Leradata
  • НТСсофт

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В процессе
  • СберКорус
  • Платформа ОФД
  • ЭДО Лайт
  • Айтиком
Отправляете, получаете или перевозите грузы?

С 1 сентября 2026 года без электронных перевозочных документов нельзя отправлять, перевозить и принимать грузы. Подключите Транспортный ЭДО, чтобы перестроить процессы без спешки и уберечь бизнес.

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3 мифа об ЭПД, вредных для бизнеса

Это сложно и долго

Обкатка с контрагентами действительно занимает время. Тестируйте нестандартные сценарии уже сейчас, чтобы к пиковому сезону у вас был готовый регламент.

Перейду, когда все

Роуминг работает уже сейчас. Вам не нужно ждать, когда контрагент выберет оператора. Начните — и вы будете в числе первых, кто принимает документы без сбоев.

Меня это обойдёт

Актуально для всех, кто отправляет, перевозит или получает грузы по России: от малого бизнеса до промышленных корпораций.

Как работает роуминг в Транспортном ЭДО от Точка Банк

1

Подключите сервис «Транспортный ЭДО»

Сами настроим роуминг

2

Создайте новый документ

Сервис сам подтянет 80% данных. Останется указать ИНН контрагента и ещё несколько параметров

3

Передадим документ в ГИС ЭПД

Чтобы вы избежали штрафов, претензий от госорганов, а груз не сняли с рейса

4

Контрагенты получат ЭПД прямо в cвоём сервисе

А вы в режиме реального времени увидите, кто подписал и когда

Тарифы на ​Транспортный ЭДО

Цена зависит от количества исходящих документов. Тариф подключается на год с момента покупки.
500 документов

7 ₽ за документ

3 500 ₽

700 документов

6,5 ₽ за документ

4 550 ₽

1 000 документов

6 ₽ за документ

6 000 ₽

Переходите на ЭПД с поддержкой наших экспертов

Мы на связи 24/7, чтобы помочь вам адаптироваться к изменениям и ответить на любые вопросы

Частые вопросы

Что такое роуминг ЭПД и зачем он нужен при работе с контрагентами?

Роуминг ЭПД — это технология межоператорского обмена электронными перевозочными документами. Она позволяет вам отправлять ЭТрН и другие документы контрагенту, который зарегистрирован у другого оператора ИС ЭПД. Без роуминга все участники цепочки перевозки должны были бы работать в одном сервисе. С роумингом каждый работает там, где ему удобно, а документы проходят автоматически через государственную систему Минтранса.

Могу ли я пользоваться транспортным ЭДО, если у меня нет счёта в Точка Банк?

Для работы с сервисом «Транспортный ЭДО» нужен счёт в Точка Банке. Открыть счёт можно онлайн, оставьте заявку — мы поможем.

Если у вас есть счёт в Точка Банке — войдите в сервис «Транспортный ЭДО» прямо в интернет‑банке.

Если пока нет — откройте счёт и получите сервис в одном окне, отдельный договор с оператором не потребуется.

Нужно ли менять оператора ЭДО, если контрагент работает с другим сервисом?

Нет. Именно для этого и существует роуминг. Вы остаётесь в Транспортном ЭДО от Точка Банка, контрагент — в своём сервисе, например, Контур.Логистике, Saby TMS или 1С‑ЭПД. Документы проходят между операторами автоматически. Не нужно ждать, пока контрагент сменит платформу, или самому переходить к нему. 

Как проверить, поддерживает ли оператор контрагента роуминг с моим оператором?

Мы уже настроили роуминг с Контур.Логистика, Saby TMS, Такском, Эдивеб и 1С‑ЭПД. Если ваш контрагент работает с одним из сервисов — обмен документами пройдёт автоматически. Если вы не уверены, в каком сервисе зарегистрирован контрагент, уточните у него напрямую или обратитесь в нашу поддержку — эксперты помогут разобраться.

Какие штрафы, если не перейти на ЭПД?

С 1 сентября 2026 года бумажные перевозочные документы не будут иметь юридической силы. Отсутствие ЭПД при проверке — риски для перевозчика, отправителя и получателя. За нарушение порядка работы с документами, в том числе за отказ от их формирования в электронном виде при оформлении груза, предусмотрены штрафы: для ИП до 50 000 ₽, для ООО — до 100 000 ₽. Точные санкции зависят от нарушения, но главный риск — остановка бизнеса и отказ контрагентов от работы.

А что, если контрагент вообще не перешёл на ЭПД?

Не ждите, а подключитесь к транспортному ЭДО сами. Рано или поздно контрагент подтянется. К этому времени вы будете готовы обмениваться ЭПД, как только он подключится к транспортному ЭДО.

Какими ЭПД можно обмениваться с контрагентом?

Через роуминг на данный момент поддерживается обмен электронными транспортными накладными, или ЭТрН и электронными заказами‑заявками.

Как настроить роуминг и начать обмен электронными перевозочными документами?

Для вас никаких дополнительных настроек не требуется — в Транспортном ЭДО от Точка Банка уже настроен роуминг с операторами: Контур.Логистикой, Saby TMS и 1С‑ЭПД. После подключения сервиса вы просто создаёте документ, указываете контрагента по ИНН, и система сама определяет, через какого оператора доставить ЭПД.

Сколько времени занимает настройка роуминга с контрагентом?

Настройка роуминга на стороне операторов уже выполнена. Вам нужно только подключить Транспортный ЭДО, если у вас уже есть расчётный счёт в Точка Банке.

Если счёта пока нет, оставьте заявку на его открытие. Процесс займёт до пяти рабочих дней. После этого вы сразу можете обмениваться ЭПД с контрагентами всех поддерживаемых операторов.

Есть ли ограничения по роумингу между операторами ЭПД?

Роуминг работает только с теми операторами, которые технически его поддерживают и заключили межоператорское соглашение. На данный момент это Контур.Логистика, Saby TMS и 1С‑ЭПД. Если контрагент работает с оператором, которого нет в списке, — обратитесь в поддержку. Мы уточним возможные варианты и сроки подключения нового оператора в роуминг.

Что делать, если роуминг настроен, но ЭПД не доходит или приходит с ошибкой?

Свяжитесь с поддержкой Транспортного ЭДО в чате — наши эксперты разберут конкретную ситуацию. Чаще всего проблема связана с некорректным ИНН контрагента, отсутствием КЭП или техническим сбоем на стороне ГИС ЭПД. Мы помогаем решить такие ситуации оперативно.

Как решить проблему, если оператор контрагента не поддерживает роуминг со мной?

Шаг 1: спросите у контрагента, есть ли у его оператора аккредитация Минтранса на работу с ИС ЭПД и поддерживает ли этот оператор технологию роуминга.

Шаг 2: если роуминга действительно нет — напишите нам в чат. Мы уточним, планирует ли этот оператор подключение, и скажем сроки.

Шаг 3: как временное решение — контрагент может зарегистрироваться у одного из операторов с активным роумингом. Это занимает несколько дней и не требует отказываться от текущего сервиса.

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