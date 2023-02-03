Роуминг между операторами ЭПД

Для работы с сервисом «Транспортный ЭДО» нужен счёт в Точка Банке. Открыть счёт можно онлайн, оставьте заявку — мы поможем.

Если у вас есть счёт в Точка Банке — войдите в сервис «Транспортный ЭДО» прямо в интернет‑банке.

Если пока нет — откройте счёт и получите сервис в одном окне, отдельный договор с оператором не потребуется.