Определение термина "Акционерный сертификат"

Акционерный сертификат

документ, являющийся свидетельством юридического права на владение акциями компании; печатается на бумаге с водяными знаками и тонкой гравировкой во избежание подделки. Если акция зарегистрирована в форме сертификата, то дивиденды переводятся владельцу по почте. После перепродажи акции трансфер-агент фирмы переводит право собственности на покупателя и выдает новый сертификат.