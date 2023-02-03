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Определение термина "Акционерный сертификат"

Акционерный сертификат -
документ, являющийся свидетельством юридического права на владение акциями компании; печатается на бумаге с водяными знаками и тонкой гравировкой во избежание подделки. Если акция зарегистрирована в форме сертификата, то дивиденды переводятся владельцу по почте. После перепродажи акции трансфер-агент фирмы переводит право собственности на покупателя и выдает новый сертификат.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акционерный сертификат -
"документ, удостоверяющий юридическое право собственности на акции; после перепродажи акции право собственности на нее переходит к покупателю, при этом ему выдается новый сертификат. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акционерный сертификат: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка