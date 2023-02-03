Определение термина "Антиципация"

Антиципация

"(от лат. anticipatio) — 1) предвосхищение, предугадывание возможного хода событий; 2) преждевременное наступление какого-либо явления, которое должно было наступить позднее, например уплата денег по долговому обязательству до условленного срока, пользование правом до его утверждения и т. п. "