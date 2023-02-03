Определение термина "Авансовый отчет"

Авансовый отчет

документ типовой формы, подтверждающий расходование аванса, составляемый и представляемый подотчетными лицами. В нем указываются полученные под отчет суммы, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или перерасход. К А.О. прилагаются оправдательные документы на расход подотчетных сумм: командировочное удостоверение, квитанции, счета на покупку материалов и др. А.О. проверяется бухгалтерией, утверждается руководителем и служит основанием для списания израсходованных подотчетных сумм или возмещения перерасхода.