Определение термина "Банковская тайна"

Банковская тайна

не подлежащая разглашению информация о состоянии счетов клиентов и производимых банками операций; разновидность коммерческой тайны. Публикация акционерными банками балансов не исключает Б.Т., поскольку сведения в них обычно даются в общей форме, не раскрывающей конкретных операций банков, их связей с определенной клиентурой и т.д.