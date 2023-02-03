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Определение термина "Дефицит валового национального продукта"

Дефицит валового национального продукта -
разница между потенциальным и фактически произведенным валовым национальным продуктом (ВНП). Во время спадов дефицит ВНП имеет положительную величину, поскольку потенциальный выпуск продукции превосходит фактический. Во время значительных по масштабам экономических подъемов дефицит ВНП может быть отрицательным.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Дефицит валового национального продукта -
"разница между потенциальным и фактически произведенным валовым национальным продуктом (ВНП). "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Дефицит валового национального продукта: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка