Определение термина "Дефицит валового национального продукта"

Дефицит валового национального продукта

разница между потенциальным и фактически произведенным валовым национальным продуктом (ВНП). Во время спадов дефицит ВНП имеет положительную величину, поскольку потенциальный выпуск продукции превосходит фактический. Во время значительных по масштабам экономических подъемов дефицит ВНП может быть отрицательным.