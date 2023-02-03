Денежный рынок

совокупность однородных национальных кредитных и депозитных рынков, где центральный банк, коммерческие банки и финансовые институты совершают операции по краткосрочным ценным бумагам, часть рынка ссудных капиталов, на котором осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные операции, обслуживающие главным образом движение оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов банков, учреждений, государства и частных лиц. Инструменты операций Д.Р. — казначейские и коммерческие векселя, депозитные сертификаты, банковские акцепты. Агентами Д.Р. являются в основном банки, брокерские и дилерские фирмы, другие финансово-кредитные учреждения, участвующие в купле-продаже кредитных денег, валюты, ценных бумаг.