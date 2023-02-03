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Определение термина "Денежный рынок"

Денежный рынок -
совокупность однородных национальных кредитных и депозитных рынков, где центральный банк, коммерческие банки и финансовые институты совершают операции по краткосрочным ценным бумагам, часть рынка ссудных капиталов, на котором осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные операции, обслуживающие главным образом движение оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов банков, учреждений, государства и частных лиц. Инструменты операций Д.Р. — казначейские и коммерческие векселя, депозитные сертификаты, банковские акцепты. Агентами Д.Р. являются в основном банки, брокерские и дилерские фирмы, другие финансово-кредитные учреждения, участвующие в купле-продаже кредитных денег, валюты, ценных бумаг.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Денежный рынок -
"одна из разновидностей рынка купли-продажи товаров в виде денежных средств, часть рынка ссудных капиталов. Агентами денежного рынка являются в основном банки, брокерские и дилерские фирмы, другие финансово-кредитные учреждения, участвующие в купле-продаже кредитных денег, валюты, ценных бумаг. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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