Определение термина "Европейская валютная единица (экю)"

Европейская валютная единица (экю)

(англ. ECU — European Currency Unit) — условная валютная единица, которая рассчитывается на базе корзины национальных валют стран — членов ЕЭС и имеет международную кредитную основу. Эквивалент 1 ЭКЮ в валютах стран — членов ЕЭС рассчитывается с учетом удельного веса отдельных валют в корзине, которые в свою очередь определяются по специальной формуле, принимающей в расчет отдельные масштабы национальных хозяйств стран — членов ЕЭС. Официально ЭКЮ введена в действие вместе с созданием Европейской валютной системы (ЕВС) в 1979 г. В ЕВС ЭКЮ является основой для определения степени отклонения рыночного курса, индикатором при валютных интервенциях и кредитных операциях.