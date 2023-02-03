Определение термина "Европейский банк реконструкции и развития (ебрр)"

Европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

международный банк, созданный в 1990 г. правительствами 42 стран, в том числе России, и международными организациями, ведет операции с 1991 г., штаб-квартира находится в Лондоне. Цель создания — кредитная поддержка стран Восточной и Центральной Европы при переходе к рыночной экономике.