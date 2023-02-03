Определение термина "Финансовый институт, не участвующий в применении fatca"

Финансовый институт, не участвующий в применении fatca

(Non-participating Foreign Financial Institution, NPFFI) - финансовый институт для целей закона FATCA (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.