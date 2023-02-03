Определение термина "Государственный казначейский билет"

Государственный казначейский билет

один из видов государственных ценных бумаг, размещаемых среди населения. Свидетельствует о внесении владельцами билета денежных средств при его покупке и представляет собой обязательство государства выплачивать владельцу установленные доходы периодически в течение всего срока, на который был выпущен билет. Краткосрочные билеты выпускаются на срок до 1 года, а долгосрочные — на срок до 25 лет.