Определение термина "Индекс"

Индекс

(лат. index — указатель, список) — показатель, выражающий (обычно в процентах) соотношение величин какого-либо экономического явления во времени (динамический И.) или в пространстве (территориальный И.). В индексе определенная величина (предшествующего периода, плановая) принимается в качестве базы, а сравниваемая (фактическая, плановая) относится к этой базе. Различают И.: агрегатные, средние, простые, взвешенные, базисные, цепные, роста, прироста производства, товарооборота, экспорта, импорта и т.д.