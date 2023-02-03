Определение термина "Интенсификация"

повышение интенсивности производства путем более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала. И. достигается за счет роста производительности труда, лучшего использования материалов, повышения отдачи основных фондов.

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