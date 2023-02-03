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Определение термина "Интенсификация"

Интенсификация -
повышение интенсивности производства путем более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала. И. достигается за счет роста производительности труда, лучшего использования материалов, повышения отдачи основных фондов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Интенсификация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка