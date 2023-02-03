Определение термина "Кредит"

Кредит





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(лат. credit — он верит) — 1) часть счета бухгалтерского учета. На активных счетах по кредиту записывается уменьшение объекта учета, а на пассивных — увеличение; 2) предоставление в долг денег или товаров на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процентов. В практике имеют место следующие формы К.: краткосрочный, выдаваемый обычно на срок до года, предназначенный в основном для формирования оборотных средств предприятий, фирм; долгосрочный, предоставляемый на срок свыше года и используемый, как правило, в качестве инвестиционного капитала; гарантированный, предоставляемый под гарантию, под соответствующее обеспечение; государственный, когда в качестве заемщика выступает государство, а в роли кредитора - физические и юридические лица, приобретающие государственные ценные бумаги; банковский, представляемый банками в денежной форме; потребительский, выдаваемый потребителям товаров и услуг для удовлетворения потребительских нужд; коммерческий, предоставляемый юридическими и физическими лицами друг другу по долговым обязательствам или в товарной форме продавцами покупателям (продажа в рассрочку); международный, предоставляемый продающей стороной покупателям в форме аванса для закупки товаров у продающей стороны; ипотечный, предоставляемый под залог недвижимости. Учет К. ведется по счетам 90 «Краткосрочные кредиты банков» и 92 «Долгосрочные кредиты банков». По кредиту этих счетов записываютполучение К., а по дебету — его возврат.