Определение термина "Международный валютный фонд (мвф)"

Международный валютный фонд (мвф)

межправительственная валютно-кредитная организация по сотрудничеству в международной торговле и валютной сфере, специализированный орган ООН, созданный в 1944 г. МВФ содействует развитию международной торговли и валютно-финансового сотрудничества, вырабатывает правила регулирования валютных курсов, контролирует их, содействует обратимости валют, разрабатывает реформы по оздоровлению мировой валютной системы, предоставляет членам МВФ кредиты.